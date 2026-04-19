Transporte gratis en Jalisco para niños: requisitos y fechas clave para obtener el beneficio

El gobernador Pablo Lemus Navarro hizo oficial que los niños y niñas de 5 a 12 años de Jalisco podrán viajar gratis en el estado.

El gobernador Pablo Lemus Navarro hizo oficial que los niños y niñas de 5 a 12 años de Jalisco podrán viajar gratis en el estado. | Gobierno de Jalisco

El Gobernador Pablo Lemus anunció que Jalisco es el primer estado del país en otorgar transporte gratuito para niños y niñas de 5 a 12 años, permitiendo dos viajes diarios sin costo a partir del 30 de abril de 2026.

Esta política pública de movilidad busca eliminar las barreras económicas que impiden la asistencia escolar y el bienestar infantil. Al implementar este programa, el Gobierno de Jalisco establece un precedente nacional en la garantía del derecho a la ciudad para la niñez, utilizando el sistema tecnológico de la tarjeta Mi Movilidad para gestionar los subsidios directos a las familias jaliscienses.

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¿Cuáles son los requisitos para el transporte gratuito infantil en Jalisco?

La Secretaría de Transporte habilitará una plataforma digital específica para el registro de los beneficiarios. El trámite debe ser realizado exclusivamente por la madre, padre o tutor legal para garantizar la seguridad del menor.

Requisitos oficiales para el registro:

Edad: Tener entre 5 y 12 años cumplidos al momento del registro.

Tener entre 5 y 12 años cumplidos al momento del registro. Escolaridad: Estar inscrito en una escuela pública del estado de Jalisco .

Estar inscrito en una escuela pública del estado de . Documentación: Contar con el acta de nacimiento del menor y la identificación oficial del tutor.

Contar con el acta de nacimiento del menor y la identificación oficial del tutor. Proceso: Realizar la solicitud en la plataforma oficial del programa entre el 20 de abril y el 30 de mayo de 2026 .

Realizar la solicitud en la plataforma oficial del programa entre el . Sin costo: El trámite y la tarjeta especial no bancarizada son completamente gratuitos.

Para el Gobernador @PabloLemusN las niñas y los niños de Jalisco son la prioridad, por eso somos el primer estado del país en otorgarles gratuidad en el transporte público. 🚌🚇👧🧒 https://t.co/UUQBHkuLtK — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) April 16, 2026

¿Cómo funciona el beneficio de pasaje gratis para niños en Jalisco?

El Gobierno de Jalisco detalló que el apoyo consiste en la entrega de una tarjeta electrónica personalizada que permite el acceso a las unidades de transporte sin realizar pago alguno en las primeras dos validaciones del día.

Cuota diaria: Dos pasajes gratis cada 24 horas.

Dos pasajes gratis cada 24 horas. Vigencia: El beneficio comienza a operar de forma oficial el 30 de abril de 2026 .

El beneficio comienza a operar de forma oficial el . Compatibilidad: Si el menor ya cuenta con otro apoyo social o tarjeta de transporte, podrá conservar ambos beneficios sin que uno anule al otro.

Si el menor ya cuenta con otro apoyo social o tarjeta de transporte, podrá conservar ambos beneficios sin que uno anule al otro. Uso exclusivo: La tarjeta es personal e intransferible, diseñada con candados de seguridad para uso infantil.

✨🚍 ¡En Jalisco seguimos haciendo historia!



Somos el primer estado en brindar transporte público gratuito para nuestras niñas y niños de 12 a 5 años. 👧👦



Escucha los detalles. ▶️ https://t.co/OckErsJLQp — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) April 16, 2026

¿Cuáles son las fechas clave del programa de transporte para infancias?

Para asegurar el acceso al beneficio, la Secretaría de Transporte estableció un calendario estricto de atención. Evita contratiempos siguiendo el cronograma oficial del estado para este año:

Inicio de registro: 20 de abril de 2026.

20 de abril de 2026. Activación del beneficio en calle: 30 de abril de 2026 (Día de la Niñez).

30 de abril de 2026 (Día de la Niñez). Fecha límite de inscripción: 30 de mayo de 2026.

30 de mayo de 2026. Entrega de tarjetas: Los módulos de entrega se informarán vía correo electrónico tras la validación de documentos en la plataforma.

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