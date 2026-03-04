Confirmado por Pablo Lemus: el transporte público en Jalisco costará $11 y no $14 pesos a partir de esta fecha

Pese a lo informado respecto al aumento al transporte público en Jalisco a 14 pesos, el gobernador del estado, Pablo Lemus, confirmó que la tarifa se mantendrá en 11 pesos para todos los usuarios a partir del 1 de abril.

Con esta decisión se cancela el ajuste que se tenía previsto aplicar desde esa fecha en el sistema de movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara.

El anuncio se dio luego de que distintos sectores de la población, entre colectivos y organizaciones de la sociedad civil, manifestaran inquietudes por el posible incremento en el costo del pasaje.

El transporte público seguirá costando $11 pesos en Jalisco

De acuerdo con lo informado por el mandatario estatal, el costo del transporte será el mismo sin importar la forma de pago. Los usuarios podrán pagar el pasaje con la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, con la tarjeta Mi Movilidad o incluso en efectivo sin que cambie el precio del viaje.

Con ello también se modifica el escenario para quienes buscaban tramitar la Tarjeta Única antes del 31 de marzo para conservar el subsidio estatal. Ahora el beneficio se aplicará de forma general, por lo que nadie pagará 14 pesos en el transporte público.

Tengo un mensaje para las y los jaliscienses: he estado muy atento a los comentarios de colectivos, estudiantes, y usuarios del transporte público, en torno al aumento de tarifa y la Tarjeta Única; por ello, he decidido que nadie pagará 14 pesos y serán válidas todas las tarjetas… pic.twitter.com/hBwYL2CNff — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) March 5, 2026

¿Qué pasará con la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

Aunque ya no será indispensable para mantener la tarifa preferencial en el transporte, la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco seguirá funcionando como una herramienta para concentrar distintos apoyos y beneficios sociales impulsados por el gobierno estatal.

Quienes ya obtuvieron este plástico podrán utilizarlo para pagar viajes en autobuses, tren ligero y otros sistemas de movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara, además de servicios como Mi Bici. También se contempla que funcione como medio para acceder a programas sociales, servicios financieros y distintos esquemas de apoyo.

Las autoridades estatales confirmaron que continuarán los beneficios de transporte gratuito para personas adultas mayores, personas con discapacidad y sus cuidadores, mujeres jefas de familia y familiares de personas desaparecidas.

En el caso de las y los estudiantes de Jalisco, se mantendrá la tarifa preferencial de 5 pesos por viaje, sin importar el nivel educativo o la institución en la que estudien.

Este beneficio aplicará tanto para alumnos de la Universidad de Guadalajara como de otras escuelas del estado. Para acceder al apoyo, los estudiantes deberán acreditar su condición académica mediante su CURP y un kardex o comprobante escolar, procedimiento que ya se utilizaba para recibir este subsidio en el transporte público.

