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Se registra intensa lluvia en Santa Fe; ya provocó un accidente en la México-Toluca
Una intensa lluvia en la zona de Santa Fe que conecta la CDMX con el Edomex, afectó severamente la vialidad provocando encharcamientos y poca visibilidad.
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Publicado
12/06/2026
🕐
18:39
Por:
Yael Toribio
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