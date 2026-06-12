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/México/Video

Se registra intensa lluvia en Santa Fe; ya provocó un accidente en la México-Toluca

Una intensa lluvia en la zona de Santa Fe que conecta la CDMX con el Edomex, afectó severamente la vialidad provocando encharcamientos y poca visibilidad.

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Por: Yael Toribio