Adiós a muchos conductores en Jalisco: multarán con más de $1,000 a quienes cometan esta infracción en el tráfico

Una falta común en el tráfico de este estado ya tiene sanción económica clara.

Una falta común en el tráfico de este estado ya tiene sanción económica clara. | Imagen Ilustrativa

Una práctica común en las calles de Jalisco ya tiene consecuencias económicas claras para quienes la repitan. Conductores del estado enfrentan una sanción que supera los mil pesos si cometen esta infracción en el tráfico, y las autoridades ya tienen el respaldo legal para aplicarla.

La normativa vigente en la entidad define con precisión qué comportamiento será castigado. Quienes cometan esta infracción descubrirán que más de $1,000 pueden salir de su bolsillo en un solo descuido al volante.

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La infracción en el tráfico de Jalisco que te costará más de $1,000

Aprovechar el paso de vehículos de seguridad o emergencia para avanzar detrás de ellos es la conducta sancionada. Cuando una ambulancia, patrulla o unidad de rescate circula con códigos y sirenas activas, ningún conductor puede colarse en su estela para ganar terreno.

La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y del Transporte del Estado de Jalisco regula esta falta en su artículo 361, fracción I. El texto es directo: quien explote el desplazamiento de una unidad de emergencia para avanzar inmediatamente detrás de ella, viola la norma.

Esta conducta no solo es peligrosa para los equipos de rescate, sino que obstruye su llegada a situaciones críticas. Jalisco multará a conductores que incurran en ella con una sanción que ya está calculada al centavo.

Policia Estatal de Jalisco Se sancionará a cada vehículo que se cole detrás de los vehículos de emergencia. (Imagen Ilustrativa generada con IA)

¿Cuánto dinero pierden exactamente los conductores?

La multa se fija entre cinco y diez UMAs, según establece la fracción I del artículo 361 de la ley estatal. Con el valor actual de la UMA en 117.31 pesos, el rango de la sanción va de 586.55 hasta 1,173.10 pesos.

Quienes reciban la multa máxima pagarán más de mil pesos por una maniobra que muchos conductores consideran inofensiva. El costo real de “colgarse” a una ambulancia en Jalisco ya no es cero.

La norma busca proteger los corredores de emergencia y garantizar que los tiempos de respuesta no se vean comprometidos por conductores oportunistas. En Jalisco, la infracción ya tiene nombre, artículo y precio.