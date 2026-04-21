El municipio de Jalisco que paga hasta 18 mil pesos a todas las personas que cumplan con estos requisitos

Uno de los requisitos más importantes para acceder al apoyo es contar con credencial de FONART o institución similar.

Uno de los requisitos más importantes para acceder al apoyo es contar con credencial de FONART o institución similar. | Adriana Pacheco Paz/adn40

Para las y los artesanos de San Pedro Tlaquepaque, el programa “Raíces de Esperanza” ha vuelto a tomar relevancia luego de que autoridades municipales iniciaran el proceso de contacto con las personas seleccionadas.

Desde el pasado 13 de abril, quienes completaron su registro y resultaron beneficiarios comenzarán a recibir llamadas con indicaciones sobre los siguientes pasos para obtener el beneficio de hasta $18,000 pesos en Jalisco.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es el programa “Raíces de Esperanza”?

El programa “Raíces de Esperanza” consiste en un apoyo impulsado por el gobierno municipal dirigido principalmente a artesanas y artesanos, con el objetivo de fortalecer la economía local y preservar la identidad cultural de la región.

El apoyo puede alcanzar hasta $18,000 pesos anuales por persona, y se entrega mediante tarjeta bancaria a quienes cumplen con todos los requisitos y son seleccionados dentro del padrón.

El apoyo de Bienestar está cada vez más cerca. 🙌

Si te registraste en alguno de los programas municipales y fuiste una persona seleccionada, recibirás una llamada a partir de este lunes con información sobre los siguientes pasos. 📞 pic.twitter.com/kUGAPe3UF9 — Gobierno de Tlaquepaque (@GobTlaquepaque) April 13, 2026

¿Quiénes pueden recibir este apoyo?

El programa está enfocado en personas que se dedican a actividades artesanales y que viven en el municipio, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad económica.

Entre los requisitos principales se encuentran:

Ser mayor de edad

Vivir en San Pedro Tlaquepaque

Presentar identificación oficial vigente (INE)

CURP y acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Carta de residencia

Además, se solicita:

Comprobar actividad artesanal

Contar con credencial de FONART o institución similar (si aplica)

Presentar evidencia del trabajo, como fotografías

¿Qué pasa después del registro?

Una vez finalizada la inscripción, las autoridades de Tlaquepaque realizan la revisión de documentos y, en algunos casos, visitas domiciliarias para validar la información proporcionada. Con base en este proceso se define el padrón de beneficiarios.

Debido a la alta demanda, no todas las personas que se registran logran acceder al apoyo, por lo que es fundamental cumplir con todos los requisitos y dar seguimiento al proceso.

¿Habrá nuevos registros para el programa?

Por el momento, no hay un periodo de inscripción activo. Las futuras convocatorias dependen de avisos oficiales del gobierno municipal, por lo que se recomienda estar atento a los canales institucionales para conocer nuevas oportunidades de registro.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.