El Congreso del estado de Nuevo León aprobó e hizo oficial que para poder obtener la licencia de conducir especial, ahora las y los solicitantes deberán presentar una prueba de manejo en la cual comprueben sus conocimientos teóricos y prácticos por motivos de seguridad vial.

A través de un comunicado oficial de las autoridades de Nuevo León, se confirmó la aprobación a la Ley que Regula la Expedición de Licencias para Conducir del Estado, así como a la Ley que Crea el Instituto de Control Vehicular del Estado.

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¿Quiénes deberán aprobar el curso de manejo para la licencia de conducir en Nuevo León?

A pesar de que se confirmó que ahora se deberá presentar un examen de manejo para poder obtener la licencia en Nuevo León, la realidad es que esta medida solamente aplica para aquellas personas que busquen el permiso para conducir transporte de pasajeros.

De acuerdo con el comunicado publicado por el Congreso del Estado, las personas solicitantes de licencias especiales para dar el servicio público de transporte de pasajeros, ahora deberán completar y aprobar una serie de cursos de capacitación y evaluaciones psicológicas.

El Pase Turístico en Nuevo León será un permiso 💯 gratuito y en línea, para vehículos con placas foráneas que deseen circular en el estado, para mejorar el control vehicular y la seguridad. Estamos trabajando en coordinación con autoridades para emitir la normatividad aplicable. pic.twitter.com/jUnGeEJytO — Instituto de Control Vehicular (@ICVNL) May 25, 2026

¿Cómo será el curso de manejo en Nuevo León?

Se señaló que el curso de manejo deberá incluir una presentación audiovisual a través de la cual se brindará información sobre los inconvenientes y consecuencias de conducir a alta velocidad, así como de los riesgos que implica el uso del celular cuando se conduce o bien, estar detrás del volante bajo intoxicación por sustancias.

Pese a lo antes señalado, en el documento del Congreso no se especificó cómo se podrán registrar los interesados para poder hacer el curso correspondiente ante las autoridades de Nuevo León.

Aprueban descuento del 25% en trámite de la licencia

Más allá de la nueva ley aprobada en Nuevo León, es importante destacar que también se aprobó la aplicación de un 25% de descuento en aquellas personas que deban tramitar su licencia de conducir por motivos laborales y no personales.

Es decir, aquellas personas que no tengan auto propio y deban contar con licencia de manejo por cuestiones laborales, podrán acceder al descuento antes mencionado.

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