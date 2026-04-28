Jalisco mostró avances de la Línea 5 que conectará con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara

La Línea 5 del sistema de transporte público en Jalisco registra avances importantes a menos de un año de haber iniciado su construcción. Este proyecto busca mejorar la conectividad en la zona metropolitana, especialmente en el acceso hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

El nuevo corredor tendrá una extensión inicial de 6 kilómetros y forma parte de un sistema tipo BRT que conectará esta terminal aérea con el Periférico, facilitando los traslados en una de las zonas con mayor flujo vehicular del Área Metropolitana de Guadalajara.

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¿Qué avances presenta la Línea 5 de Guadalajara?

Entre los trabajos ya realizados destacan la construcción de dos carriles exclusivos y cerca de 6 kilómetros en concreto hidráulico. La obra también incluye infraestructura complementaria como ciclovías, banquetas y alumbrado público, con el objetivo de mejorar la movilidad integral en la zona.

Además, el proyecto contempla la edificación de 10 puentes y dos túneles, estos últimos clave para la conexión directa con el aeropuerto y la integración con el Periférico. Actualmente, estos túneles registran un avance cercano al 80% y se prevé que estén listos para pruebas en mayo.

¿Cuántas estaciones tendrá y cómo operará?

En su primera etapa, la Línea 5 contará con ocho estaciones a lo largo del corredor inicial. Este sistema utilizará unidades tipo BRT y forma parte de un modelo de transporte que operará con tecnología 100% eléctrica.

La flota estará compuesta por 41 unidades con autonomía de hasta 310 kilómetros, lo que permitirá movilizar a un estimado de 125 mil pasajeros diarios cuando el sistema alcance su operación plena.

¿Cuándo abrirá la Línea 5 y qué estará listo?

La Línea 5 comenzará a operar hacia finales de mayo de 2026, aunque lo hará de forma parcial. En esta primera etapa entrarán en funcionamiento tres rutas troncales que conectarán el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con puntos como el Periférico, el Parque Agua Azul y la zona de Expo Guadalajara.

Para ese momento, también se prevé que estén listos elementos clave como los túneles de conexión, lo que permitirá mejorar la integración del sistema con otras vialidades y opciones de transporte.

¿Cómo será la Línea 5 completa?

El proyecto total contempla un sistema de mayor alcance que se desarrollará por fases hasta 2027. En su versión final, la Línea 5 abarcará alrededor de 32 kilómetros de corredor, con cuatro rutas troncales, además de rutas complementarias y alimentadoras que ampliarán la cobertura en la ciudad.

También se prevé la conexión con otros sistemas como el Mi Macro Periférico, así como la expansión hacia municipios como El Salto, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá.

Con este proyecto, se busca consolidar un sistema de transporte más eficiente, con mayor cobertura y mejores tiempos de traslado en una de las zonas con mayor crecimiento urbano del país.

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