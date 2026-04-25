Jalisco prepara multas a placas foráneas y pone en alerta a los conductores de este estado

El intercambio de información entre estados será primordial para castigar a los conductores de Michoacán que cometan infracciones en Jalisco.

El intercambio de información entre estados será primordial para castigar a los conductores de Michoacán que cometan infracciones en Jalisco.

Todos los conductores de Michoacán tendrán que manejar con mayor precaución en Jalisco debido al desarrollo de un convenio entre estados vecinos que busca reforzar el cobro de infracciones a vehículos con placas foráneas dentro del territorio jalisciense.

Este acuerdo forma parte de una estrategia de coordinación entre entidades para mejorar el seguimiento de multas de tránsito y evitar que las sanciones aplicadas en un estado queden sin pago cuando los vehículos están registrados en otra entidad.

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¿Cómo funcionaría el proceso de cobro de infracciones?

El esquema contempla un flujo administrativo coordinado entre entidades de la siguiente manera:

Se registra la infracción en Jalisco

Se emite el folio correspondiente

La información se envía al estado de origen del vehículo

La autoridad local notifica al propietario

Se realiza el cobro de la multa en la entidad correspondiente

En caso de incumplimiento, el adeudo podría derivar en restricciones para realizar trámites vehiculares en el estado de registro, además de posibles sanciones adicionales si el vehículo vuelve a circular en Jalisco.

Placas gratis en Jalisco Las cámaras de vigilancia vial serán vitales para captar a los infractores. (Getty Images / Canva Pro)

¿Qué papel tendrán las fotomultas en este sistema?

El modelo también incluye las infracciones captadas por sistemas automatizados, como las fotomultas, ya que estas están vinculadas directamente a las placas del vehículo.

Esto permitirá que las sanciones registradas por cámaras de vigilancia vial puedan compartirse entre estados y notificarse posteriormente a los propietarios, ampliando el alcance del sistema de control vehicular.

¿Por qué Jalisco impulsa este tipo de acuerdos?

De acuerdo con autoridades estatales, el objetivo es atender una problemática recurrente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde circula un alto número de vehículos con placas foráneas.

El gobierno señala que en algunos casos estas unidades no cumplen con el pago de infracciones, lo que genera una percepción de impunidad y afecta los mecanismos de recaudación y control vial.

Este nuevo convenio buscará alinearse con la estrategia que el estado de Jalisco y Guanajuato realizan bajo el mismo proceso, abriendo las puertas a otros estados vecinos como Aguascalientes, Nayarit, Colima, entre otros.

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