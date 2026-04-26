Es oficial en Jalisco: Guadalajara dará $3,000 mensuales para renta a este grupo de personas

El programa piloto de Jalisco entrega $3,000 mensuales para renta a residentes con perfil definido.

El programa piloto de Jalisco entrega $3,000 mensuales para renta a residentes con perfil definido. | Facebook

El gobierno municipal de Guadalajara lanzó un programa sin precedentes en México para apoyar el acceso a vivienda. El esquema entrega $3,000 mensuales directamente para cubrir parte de la renta, y ya tiene fecha de convocatoria abierta.

La medida forma parte de la estrategia habitacional “Vivienda para Vivir Bien”, un plan de ocho líneas de acción enfocado en repoblar la ciudad y ampliar opciones de vivienda en Jalisco. Este grupo de personas específico es el centro de todo.

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¿Quiénes reciben los $3,000 mensuales para renta en Guadalajara?

El beneficio aplica exclusivamente para jóvenes de entre 18 y 30 años que sean originarios de Guadalajara o quieran establecerse en la ciudad. La primera etapa del programa piloto contempla seleccionar a más de 200 tapatías y tapatíos.

El objetivo es apoyar a quienes enfrentan dificultades para cubrir el costo de vivienda, ya sea en su proceso de independencia o para reducir distancias con sus centros de trabajo o estudio. La alcaldesa confirmó los detalles directamente.

El municipio subraya que este tipo de subsidio directo enfocado en población joven no tiene precedentes a nivel municipal en todo México. La fase piloto servirá para evaluar su viabilidad y una posible ampliación futura.

Jóvenes tapatíos podrían recibir hasta $3,000 mensuales para pagar su renta en 2026 Apoyo para la vivienda. (UDG TV)

¿Cómo registrarse al programa de renta en Jalisco?

La convocatoria está abierta durante abril y mayo, y el registro se realiza en línea a través de la plataforma oficial del gobierno municipal de Guadalajara. El proceso incluye revisión de requisitos y selección de beneficiarios según criterios establecidos.

Quienes prefieran el trámite presencial pueden acudir a la Agencia Municipal de Vivienda, ubicada en Independencia 332 y 336, colonia Centro. Ahí brindan orientación completa sobre inscripción y requisitos del programa.

Las redes sociales institucionales y plataformas digitales del municipio también tienen canales habilitados para dar seguimiento a la convocatoria. Los interesados deben actuar antes de que cierre el periodo de registro en mayo.

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