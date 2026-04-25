Es oficial: Jalisco aplica vacunas gratis para completar esquemas a partir de hoy y hasta esta fecha

La Secretaría de Salud Jalisco confirmó el inicio de una jornada masiva de vacunación gratuita disponible para toda la población, sin importar la edad. El operativo responde al repunte de enfermedades como sarampión, tosferina y virus sincicial respiratorio que afectan al país.

La campaña arrancó este 25 de abril y forma parte de la Semana Nacional de Vacunación 2026, activa en todo México. Si tienes pendiente completar tu esquema o el de tu familia, hay una ventana de días muy específica para hacerlo sin costo.

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¿Cuándo y dónde vacunarte gratis en Jalisco?

La jornada estará disponible del sábado 25 de abril al sábado 2 de mayo en todo el estado. Jalisco habilitó 600 puntos de vacunación fijos y brigadas comunitarias para que nadie quede fuera.

El secretario de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez, confirmó la meta de aplicar 118 mil 701 dosis durante estos días. El catálogo incluye vacunas contra hepatitis B, influenza, COVID-19, neumococo y BCG, entre otras.

Las brigadas también realizarán visitas a escuelas y guarderías, además de recorridos casa por casa. El objetivo es recuperar esquemas incompletos en niños, adultos y adultos mayores.

Vacuna contra el sarampion en CDMX Hasta el 2 de mayo habrá vacunación gratuita en Jalisco para diferentes patologías. (Diana Gómez | adn Noticias)

¿Por qué es urgente vacunarse ahora en Jalisco?

México acumula 15 mil 945 casos confirmados de sarampión en el brote activo. En Jalisco el pico ocurrió en las semanas 5 y 6 del año, con más de 700 casos semanales; hoy la cifra baja a 131 casos confirmados, pero la alerta sigue activa.

En tosferina, el país registró 618 casos durante 2025 y ya suma 76 en lo que va de 2026. Jalisco pasó de 69 casos el año pasado a solo 2 en 2026, resultado directo de la vacunación sostenida.

Como novedad, esta edición incorpora la vacuna contra el virus sincicial respiratorio para mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación. La medida protege tanto a la madre como al recién nacido, ante el aumento de circulación del virus a nivel continental.

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