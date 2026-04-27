Es oficial en Jalisco: esta será la multa para todos los conductores que cometan este grave error tras un choque

Un choque en Jalisco puede derivar en multa si el conductor comete este error sin saberlo.

Un choque en Jalisco puede derivar en multa si el conductor comete este error sin saberlo. | Pablo Castorena | adn Noticias

Un error frecuente tras un choque tiene ahora consecuencias económicas claras para los conductores en Jalisco. La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del estado formalizó una sanción específica para quienes toman una mala decisión en el momento más crítico de un siniestro vial.

Aunque muchos automovilistas lo hacen por nerviosismo o desconocimiento, las autoridades jaliscienses ya tienen herramientas legales para actuar. Lo que está a punto de costar dinero real es algo que ocurre en cuestión de segundos después de la colisión.

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¿Cuál es el grave error tras un choque en Jalisco que ahora tendrá multa?

Moverse del lugar del siniestro sin autorización es la conducta que activa la sanción. La ley establece que ningún conductor puede abandonar el sitio de la colisión sin haber llegado a un convenio entre las partes o sin la instrucción expresa de la autoridad vial.

El artículo 364, fracción V de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte de Jalisco es la base legal de esta medida. Esa fracción tipifica esta falta como una infracción formal con consecuencias económicas directas.

Moverse del lugar de un choque sin convenio entre partes

Moverse del lugar de un choque sin instrucción de la autoridad vial

Ambas situaciones quedan cubiertas por la misma fracción y generan la misma multa.

Choque Un choque en Jalisco puede derivar en multa si el conductor comete este error sin saberlo. (Guillermo Chavarria | adn Noticias)

¿Cuánto cuesta cometer este error en Jalisco?

La multa va de 15 a 25 UMAs. Con el valor actual de la UMA en 117.31 pesos, eso representa una sanción de entre 1,759.65 y 2,932.75 pesos.

Monto mínimo: 15 UMA = $1,759.65 pesos

Monto máximo: 25 UMA = $2,932.75 pesos

El rango exacto que aplique depende de la autoridad vial al momento de levantar el reporte del siniestro.

La recomendación es clara: ante un accidente de tránsito en Jalisco, el conductor debe esperar en el lugar, acordar con la contraparte y obtener la validación de la autoridad antes de mover cualquier vehículo. Hacerlo antes puede salir muy caro.

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