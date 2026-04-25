Giro radical en la infraestructura de Jalisco: lanzan iniciativa para resolver la crisis de basura en el estado

Las comisiones unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos del Senado de la República, aprobaron reformas para reforzar la prevención de la minimización, separación, recolección y aprovechamiento de residuos plásticos en México, motivo por el que dieron 4 años para eliminar plásticos de un solo uso del país.

Las comisiones unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos del Senado de la República, aprobaron reformas para reforzar la prevención de la minimización, separación, recolección y aprovechamiento de residuos plásticos en México, motivo por el que dieron 4 años para eliminar plásticos de un solo uso del país. | Pixabay

La Comisión de Gestión Metropolitana del Congreso de Jalisco aprobó mesas de trabajo técnicas con la SEMARNAT y PROFEPA para reformar el marco legal y establecer la separación obligatoria de residuos en los ayuntamientos.

Esta iniciativa, encabezada por la diputada Alondra Fausto, responde a una emergencia estatal donde se generan más de 8 mil toneladas diarias de basura con rellenos sanitarios al límite de su capacidad. El plan busca elevar los niveles de reciclaje, que actualmente oscilan entre apenas el 8% y 13%, integrando estrategias de composta y gestión integral para frenar la contaminación por lixiviados en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo afectaría a los municipios la nueva ley de separación de basura en Jalisco?

El Congreso de Jalisco analiza reformas para que los ayuntamientos dejen de mezclar residuos orgánicos con desechos inorgánicos y pilas, un modelo que activistas de Un Salto de Vida AC califican como ineficiente.

Acciones legislativas en curso:

Convocatoria federal: Participación de titulares de SEMARNAT y PROFEPA para alinear leyes estatales con normas oficiales vigentes.

Participación de titulares de y para alinear leyes estatales con normas oficiales vigentes. Obligatoriedad municipal: Propuesta para que los reglamentos locales exijan la separación en origen desde los hogares.

Propuesta para que los reglamentos locales exijan la separación en origen desde los hogares. Infraestructura de reciclaje: Mesas técnicas para evaluar la construcción de plantas de transferencia y procesamiento que sustituyan la dependencia de rellenos saturados.

¿Cuáles son los plazos en Jalisco para la actualización del marco legal de residuos?

Tras la realización de seis foros diagnósticos, el Congreso de Jalisco instruyó la notificación inmediata a las autoridades federales y estatales para concretar los acuerdos de diálogo institucional con esta lógica:

Mesas de trabajo: Exposición de información técnica por parte de la SEMARNAT y el IMEPLAN .

Exposición de información técnica por parte de la y el . Generación de insumos: Emisión de conclusiones para la toma de decisiones legislativas finales.

Emisión de conclusiones para la toma de decisiones legislativas finales. Fecha: Se espera que la actualización del marco legal se concrete durante el segundo semestre de 2026 .

Se espera que la actualización del marco legal se concrete durante el segundo semestre de . Financiamiento: La reestructuración administrativa de los servicios de recolección será financiada por las partidas municipales asignadas a servicios públicos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.