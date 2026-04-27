Confirmado en Jalisco: estas son las estaciones y conexiones estratégicas de la nueva Línea 5

El arranque del servicio de la Línea 5 está previsto a partir de mayo de 2026.

El arranque del servicio de la Línea 5 está previsto a partir de mayo de 2026. | MARIA PAVLOVA

La Línea 5 del sistema de transporte en Jalisco avanza como uno de los proyectos más ambiciosos para la movilidad en Guadalajara. Con operación prevista a partir de 2026, este nuevo corredor no solo conectará puntos clave, sino que también busca atender una de las mayores demandas de traslado en la ciudad.

Aunque el listado completo de estaciones aún no se ha publicado de forma definitiva, autoridades ya han revelado los principales trazos, conexiones y paradas estratégicas que formarán parte de este sistema.

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¿Cuál será el recorrido principal de la Línea 5?

El trayecto partirá desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y se extenderá hacia el poniente hasta zonas como el Estadio Akron, cruzando por corredores clave del área metropolitana.

En su paso, la línea recorrerá vialidades importantes como Carretera a Chapala y se adentrará a la ciudad por avenidas como González Gallo y R. Michel, hasta conectar con puntos céntricos de alta movilidad.

¿Qué estaciones y paradas ya se contemplan?

Aunque el proyecto sigue afinándose, ya se han identificado estaciones relevantes a lo largo del corredor. Entre ellas destacan:

Aeropuerto (terminal principal)

Las Pintas

El Álamo (punto clave de transferencia)

Agua Azul

Expo Guadalajara

Plaza del Sol

Estas estaciones buscan atender zonas habitacionales, industriales y comerciales, además de facilitar la conexión con otros sistemas de transporte.

Realizamos un recorrido a las obras de la Línea 5, por invitación del Mtro. David Zamora Bueno, Titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, junto a su equipo de trabajo. pic.twitter.com/uyHJcILZ7U — CICEJ (@cicej_) April 22, 2026

¿Qué conexiones estratégicas tendrá?

Uno de los principales atributos de la Línea 5 será su integración con otros sistemas. Tendrá conexión directa con Mi Macro Periférico, particularmente hacia la estación Tabachines, así como con Mi Macro Calzada en el nodo del Parque Agua Azul.

También permitirá enlaces con el Tren Ligero de Guadalajara y facilitará el acceso a zonas clave como la Expo Guadalajara, fortaleciendo la movilidad tanto diaria como turística.

¿Qué tan grande será el proyecto?

La Línea 5 contempla un corredor de aproximadamente 32 kilómetros, con varias rutas troncales, complementarias y alimentadoras que ampliarán su cobertura.

Se estima que el sistema de transporte en Jalisco podrá movilizar hasta 125 mil pasajeros al día, lo que lo posiciona como una pieza clave para reducir tiempos de traslado en la zona metropolitana.

¿Cuándo comenzará a operar y qué sigue?

El arranque del servicio está previsto de forma gradual a partir de mayo de 2026, con la puesta en marcha de los primeros tramos. La consolidación total del proyecto, incluyendo ampliaciones, se proyecta hacia 2027.

Entre las expansiones contempladas se encuentra la extensión hacia el municipio de El Salto, lo que ampliaría el alcance del sistema hacia zonas en crecimiento.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus informó que la nueva Línea del transporte público iniciará operaciones a finales de mayo.



El nuevo recorrido irá por la carretera a Chapala, desde Periférico hasta el Aeropuerto de Guadalajara. pic.twitter.com/QDdSVLW1ke — NotiGDL (@NotiGDL) April 22, 2026

¿Qué tipo de transporte será la Línea 5?

A diferencia de otras líneas, este sistema operará con autobuses eléctricos de alta capacidad en carriles exclusivos, bajo un modelo tipo BRT. Las unidades contarán con tecnología moderna, autonomía extendida y sistemas de carga rápida.

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