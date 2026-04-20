Es oficial en Jalisco: Estas son las vacantes de “Mi Transporte” en Puerto Vallarta con semana laboral de 5 días

El Gobierno de Jalisco, a través de SITEUR, ha lanzado una convocatoria oficial para reclutar a hombres y mujeres que deseen integrarse como operadores del servicio “Mi Transporte” en Puerto Vallarta. El objetivo es formar un equipo sólido para las unidades del Corredor Medina Ascencio, apostando por perfiles responsables que prioricen el buen trato al pasajero.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a estas vacantes en Jalisco?

Para ser parte del nuevo equipo en Puerto Vallarta, los aspirantes deben cumplir con un perfil técnico y de salud específico que garantice la seguridad en el servicio. Los puntos clave del perfil requerido incluyen:

Documentación y experiencia: Es indispensable contar con licencia de conducir vigente tipo C2 (servicio de transporte público, colectivo y masivo) y acreditar una experiencia mínima de 6 meses como conductor de transporte.

Es indispensable contar con licencia de conducir vigente tipo (servicio de transporte público, colectivo y masivo) y acreditar una experiencia mínima de como conductor de transporte. Criterios personales: Tener al menos 20 años cumplidos al momento del registro y disponibilidad de horario.

Tener al menos al momento del registro y disponibilidad de horario. Salud y aptitud: Gozar de buena salud física, agudeza visual integral (con o sin lentes) y aprobar las evaluaciones médicas y psicométricas de selección.

Puerto Vallarta Puerto Vallarta busca nuevos empleados. (SITEUR Jalisco)

¿Qué beneficios ofrece SITEUR a los nuevos operadores?

La oferta laboral destaca por un paquete de prestaciones que supera los mínimos de ley, buscando retener al talento mediante la estabilidad y el crecimiento profesional. Entre los beneficios más relevantes se encuentran:

Esquema de descanso: Una semana laboral de 5 días , con 2 días de descanso que son variables y rotativos.

Una semana laboral de , con 2 días de descanso que son variables y rotativos. Compensaciones económicas: Sueldo quincenal, 50 días de aguinaldo al año y 20 días de vacaciones anuales con una prima vacacional del 25%.

Sueldo quincenal, al año y 20 días de vacaciones anuales con una prima vacacional del 25%. Seguridad y futuro: Seguro social bajo la modalidad 38 y la posibilidad real de desarrollo dentro de otras áreas de servicio de SITEUR.

Los interesados deben enviar su currículum o solicitud de empleo con fotografía al correo bolsadetrabajo@siteur.gob.mx. Es fundamental anotar en el asunto: “OPERADOR DEL CORREDOR MEDINA ASCENCIO PUERTO VALLARTA” e incluir en el cuerpo del mensaje su nombre completo, número de celular y un teléfono adicional para recados.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestrocanal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.