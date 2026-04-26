Es oficial: esta es la fecha de arranque del nuevo vuelo entre Querétaro y Mazatlán

El nuevo vuelo tendrá una frecuencia de cuatro vuelos por semana.

El nuevo vuelo tendrá una frecuencia de cuatro vuelos por semana.

La conectividad aérea entre el Bajío y el Pacífico mexicano sumará una nueva ruta directa con la apertura del vuelo entre Querétaro y Mazatlán, operado por Volaris. La conexión busca fortalecer tanto el turismo como los viajes de negocios entre ambas ciudades.

Representantes gubernamentales de ambas ciudades y de la aerolínea, anticipan un impacto positivo en la llegada de visitantes, especialmente en temporadas vacacionales y en el segmento de eventos.

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¿Cuándo inicia el nuevo vuelo entre Querétaro y Mazatlán?

Según lo informado, el inicio de operaciones está programado para el 1 de junio de 2026, con una frecuencia de cuatro vuelos por semana, los días lunes, miércoles, viernes y domingo.

Los horarios establecidos son:

Salida desde Querétaro a las 13:45 horas

a las 13:45 horas Salida desde Mazatlán a las 14:49 horas

Con esta programación, la ruta ofrecerá una conexión directa y constante entre ambas ciudades a lo largo de la semana.

Volaris abre nuevas rutas en Guerrero Los días de vuelo serán lunes, miércoles, viernes y domingo. (Volaris)

¿Qué impacto tendrá esta ruta en el turismo y los negocios?

De acuerdo con el sector hotelero y turístico de Mazatlán, esta nueva conexión permitirá fortalecer la llegada de visitantes provenientes del Bajío, una región con alta actividad económica y turística.

Además del turismo de placer, se prevé un impulso importante en el segmento de congresos y convenciones, al facilitar la movilidad de grupos empresariales y la organización de eventos en el destino.

¿Por qué Querétaro es un mercado clave para Mazatlán?

Representantes del sector turístico han señalado que Querétaro se ha mantenido como un mercado estratégico para Mazatlán durante varios años, por lo que esta ruta busca consolidar esa relación y ampliar el flujo de visitantes.

Como parte de las acciones de promoción, se contemplan campañas informativas para dar a conocer la nueva conexión aérea y fomentar su uso tanto en temporadas altas como en viajes corporativos.

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