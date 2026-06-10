Es ley y muy pocos la respetan: Edomex aplica multas a todos los conductores que cometen esta infracción

Si recorres las vialidades del Estado de México con el celular en la mano para navegar, es posible que estés cometiendo una infracción sin saberlo. El Reglamento de Tránsito estatal tiene una norma específica sobre el uso de herramientas de geolocalización al volante que muy pocos conductores conocen.

Las reformas al reglamento mexiquense, publicadas en noviembre de 2025, endurecieron la vigilancia en toda la entidad. Según datos del INEGI, en 2024 murieron 924 personas en accidentes de tránsito en Edomex, cifra que motivó una aplicación más estricta de las normas de movilidad en los 125 municipios del estado.

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Edomex aplica multas a todos los conductores que usen el GPS mientras manejan

El artículo 90, fracción XXV, del Reglamento de Tránsito del Estado de México establece que cualquier interacción manual con sistemas de navegación —como Google Maps o Waze— debe realizarse con el vehículo totalmente detenido. La norma equipara el manejo del GPS al uso del teléfono celular y lo clasifica como factor de riesgo latente en vías en movimiento.

La Secretaría de Movilidad identifica cuatro tipos de distracción que genera manipular estas pantallas al volante: visual, al apartar la mirada del camino; física, al retirar las manos del volante; cognitiva, al perder la concentración en el entorno; y de reacción, al reducir la capacidad de respuesta ante un imprevisto.

La Organización Mundial de la Salud advierte que quien se distrae con dispositivos electrónicos tiene hasta 23 veces más probabilidades de sufrir un percance.

GPS auto La multa por usar Google Maps o Waze mientras manejas en el Estado de México va de 1,876 a 2,346 pesos (Imagen ilustrativa generada con IA)

¿Cuánto es la multa por usar el GPS mientras manejas en el Estado de México en 2026?

Las acciones que los oficiales de tránsito pueden sancionar incluyen ingresar nuevas direcciones, buscar establecimientos, realizar acercamientos al mapa o interactuar con notificaciones de la aplicación mientras el auto avanza. La sanción se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, cuyo valor es de 117.31 pesos. El monto final depende del criterio del oficial y la gravedad de la falta:

Multa mínima: 16 UMA — equivalentes a 1,876.96 pesos

16 UMA — equivalentes a 1,876.96 pesos Multa media: 18 UMA — aproximadamente 2,111.58 pesos

18 UMA — aproximadamente 2,111.58 pesos Multa máxima: 20 UMA — que alcanza los 2,346.20 pesos

¿En qué municipios del Estado de México aplican esta multa por usar el GPS?

La regulación tiene alcance obligatorio en los 125 municipios del Estado de México, aunque la aplicación resulta más frecuente en zonas de alta densidad vehicular como:

Toluca

Ecatepec

Naucalpan

Tlalnepantla

Nezahualcóyotl

Metepec

Cuautitlán Izcalli

Atizapán de Zaragoza

Para circular sin riesgo de infracción, lo más efectivo es programar la ruta antes de arrancar el motor. El uso de instrucciones por voz elimina la necesidad de tocar el dispositivo durante el trayecto. Los soportes de celular que no obstruyan la visibilidad también son una opción válida, siempre que el conductor no interactúe con la pantalla en movimiento.

La norma no penaliza tener el GPS encendido ni seguir instrucciones de audio. Penaliza el contacto manual con la pantalla mientras el vehículo está en marcha, sin importar si el conductor se detiene en un semáforo o avanza a baja velocidad.

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