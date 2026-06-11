Es oficial en México: ciudadanos y extranjeros con este problema en su pasaporte no podrán entrar ni salir del país

Miles de ciudadanos mexicanos y extranjeros con residencia en el país desconocen que su pasaporte puede estar inhabilitado para cruzar la frontera. La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió una advertencia formal sobre las condiciones que debe cumplir el documento migratorio para que las autoridades lo consideren válido en puntos de control.

El problema no se limita a los pasaportes vencidos. La transición al pasaporte electrónico cambia las reglas del juego para quienes tienen documentos emitidos hace varios años sin chip ni datos biométricos actualizados, y las aerolíneas ya tienen instrucciones de negar el abordaje a quienes no cumplan los nuevos criterios.

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¿Quiénes no pueden ingresar ni salir de México por su pasaporte?

La restricción no aplica a todos los viajeros, pero afecta directamente a quienes tienen alguna de estas condiciones en su documento. De acuerdo con los lineamientos de la SRE y las autoridades migratorias, los viajeros impedidos para transitar son:

Titulares de un pasaporte con daños físicos visibles o falta de hojas.

Personas que no actualizaron sus huellas dactilares ni realizaron el escaneo de iris en oficinas de la SRE.

Viajeros con un documento cuya vigencia sea menor a seis meses al momento de cruzar la frontera.

Las aerolíneas son el primer filtro: tienen instrucción de negar el abordaje para evitar multas administrativas de carácter internacional. Quien no cumpla los tres criterios corre el riesgo de quedarse varado en el aeropuerto sin posibilidad de abordar.

pasaporte 2023 costos Pasaportes sin chip electrónico, con daños físicos o con menos de seis meses de vigencia quedan fuera del nuevo sistema migratorio. (Getty Images)

Cómo renovar el pasaporte en México y evitar problemas migratorios

Revisar el pasaporte con al menos tres meses de anticipación es la recomendación oficial para cualquier viaje internacional. Si el documento no tiene chip electrónico visible en la portada, es momento de agendar una cita en la SRE.

El proceso de renovación requiere la validación de la CURP certificada y el pago de derechos, que varía según la vigencia solicitada: 3, 6 o 10 años. Los sistemas de control automatizado en aeropuertos como el AICM o el de Cancún rechazan el acceso a quienes no tienen la validación biométrica al día, lo que puede derivar en revisión manual y pérdida del vuelo.

Sin biométricos actualizados, el pasaporte no es funcional para los nuevos protocolos de frontera. El estándar oficial ya es el pasaporte electrónico y quienes mantienen el modelo anterior sin actualizar quedan fuera del sistema de validación automatizada.

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