Cambian los trámites turísticos en México: esta es la nueva plataforma digital y así funciona

Con el objetivo de modernizar la gestión del sector, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México puso en marcha una Ventanilla de Trámites de Turismo, una plataforma digital que permite realizar gestiones de manera ágil y sin necesidad de acudir a oficinas.

Disponible desde el 30 de marzo de 2026, esta herramienta está dirigida a personas físicas y morales en todo el país.

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¿Para qué sirve la Ventanilla de Trámites de Turismo?

La iniciativa centraliza en un solo entorno digital los trámites vinculados al sector turístico, simplificando procesos que antes requerían instancias presenciales.

La herramienta fue desarrollada por la Secretaría de Turismo junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y representa un avance en la simplificación administrativa dentro del turismo nacional.

Entre los principales servicios disponibles se encuentran:

Solicitud del Certificado de Inscripción al Registro Nacional de Turismo (RNT), con vigencia de dos años.

(RNT), con vigencia de dos años. Aviso de cierre de operaciones .

. Actualización de información dentro del registro.

Todos estos trámites son gratuitos y cuentan con tiempos de respuesta más rápidos, lo que mejora la experiencia de los usuarios en México.

¿Cuáles son los beneficios de usar la plataforma?

Uno de los principales beneficios de la nueva Ventanilla de Trámites de Turismo de México es que los usuarios ahora podrán hacer un seguimiento en tiempo real del estatus de sus solicitudes.

Además, la plataforma permite acceder a información detallada sobre requisitos y documentación y recibir atención virtual o presencial del personal.

¿Quiénes pueden usar la Ventanilla de Turismo?

La Ventanilla de Trámites de Turismo de México está disponible para hoteles, agencias y otros prestadores de servicios turísticos de los 32 estados del país.

El Registro Nacional de Turismo constituye un registro público obligatorio que recopila información de todos los prestadores del sector. Su actualización permanente fortalece la comunicación institucional y favorece el desarrollo de un turismo ordenado y competitivo.

De acuerdo con el artículo 83 del Reglamento de la Ley General de Turismo, los prestadores de servicios turísticos que deben inscribirse en el Registro Nacional de Turismo son:

Agencias de viajes.

Agencia integradora de servicios.

Alimentos y bebidas.

Arrendadora de autos.

Balneario y parque acuático.

Campo de golf.

Guardavida o salvavida.

Guía de turistas.

Hospedaje.

Operadora de aventura o naturaleza.

Operadora de buceo.

Operadora de marina turística.

Parque temático.

Spa.

Tiempos compartidos.

Tour operador.

Transportadora turística.

Vuelo en globo aerostático.

Cómo ingresar a la Ventanilla de Trámites de Turismo

El acceso a la nueva herramienta se realiza a través de Llave MX, el sistema oficial de autenticación que garantiza la seguridad de los datos y la verificación de identidad en cada operación en México.

Para mayor información, se puede consultar el sitio web oficial de la Ventanilla de Trámites de Turismo .