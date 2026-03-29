¡Confirmado! Encuentran sin vida a Rafael Tirado, dueño de Frutería Alicia, tras secuestro en Mazatlán

Este domingo 29 de marzo, las autoridades de Sinaloa confirmaron el asesinato de Rafael Tirado Lizárraga, empresario y dueño de la reconocida Frutería Alicia, quien había sido reportado como desaparecido tras un presunto secuestro en Mazatlán.

De acuerdo con los reportes de la Fiscalía de Sinaloa, el cuerpo del empresario fue localizado con impactos de arma de fuego, lo que desató indignación entre el sector empresarial y la ciudadanía. Te contamos los detalles del caso.

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¿Qué le pasó a Rafael Tirado, dueño de Frutería Alicia?

Rafael Tirado Lizárraga fue privado de la libertad el pasado viernes 27 de marzo, en la central de abastos “La Yarda”, ubicada al norte de la ciudad de Mazatlán. Fue en la madrugada del domingo 29 de marzo, que las autoridades hallaron una persona sin vida por impactos de armas de fuego, quien traía puesto un pasamontaña. El cuerpo apareció a la altura de El Venadillo, sobre la carretera internacional a la salida norte.

Las autoridades informaron que el occiso fue identificado como Rafael Tirado Lizárraga, propietario de las empresas Frutería Alicia.

🚨#AlertaADN



Asesinan al empresario Rafael Tirado Lizárraga, fundador de Fruterías Alicia, en Mazatlán ⚠️💥 pic.twitter.com/x7G5kXiP2S — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 29, 2026

El empresario era ampliamente conocido en la zona por su negocio, lo que hizo que su caso tuviera mayor visibilidad. La falta de información clara durante su búsqueda incrementó la incertidumbre y preocupación entre la comunidad.

Este hecho se suma a otros casos de violencia en la región, donde el secuestro de empresarios se ha convertido en una preocupación constante. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el crimen.

La investigación continúa en curso, mientras las autoridades buscan esclarecer los hechos y dar con los responsables del asesinato de Rafael Tirado.

Canacintra condena asesinato de fundador de Frutería Alicia

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) condenó el asesinato de Rafael Tirado y exigió justicia. A través de un pronunciamiento, el organismo lamentó la pérdida y pidió a las autoridades reforzar las estrategias de seguridad para proteger a los empresarios.

El caso ha generado una fuerte reacción en el sector productivo, que advierte sobre el impacto de la violencia en la actividad económica y en la confianza para invertir.

Frutería Alicia emite comunicado sobre el asesinato del empresario

A través de sus redes sociales, la empresa Frutería Alicia emitió una esquela por el eterno descanso de Rafael Tirado, quien tenía 65 años de edad. La empresa manifestó a sus clientes estar de luto tras haber perdido a su fundador.

El asesinato de Rafael Tirado no solo deja una pérdida irreparable para su familia, sino que también envía un mensaje preocupante sobre la inseguridad en Mazatlán, Sinaloa. Mientras continúan las investigaciones, la exigencia de justicia y seguridad se mantiene como una demanda urgente.