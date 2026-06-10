NO hay clases mañana: Estados que siguen con escuelas cerradas por manifestaciones de la CNTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúa con sus manifestaciones masivas en la Ciudad de México (CDMX), por esta razón, casi un millón y medio de estudiantes permanecen sin clases, desde el 1 de junio.

Este jueves 11 de junio, cientos de integrantes de la CNTE planean realizar movilizaciones y bloquear vialidades en la capital mexicana, en horas previas a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™. Te contamos cuáles son las entidades que siguen sin clases debido a las manifestaciones de la CNTE.

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¿Cuáles son los estados que siguen sin clases por las manifestaciones de la CNTE?

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, informó que, debido a las manifestaciones de la CNTE que comenzaron el pasado lunes 1 de junio, 1 millón 410 mil 459 estudiantes permanecen sin clases.

#MañaneraDelPueblo | @mario_delgado, titular de la @SEP_mx, informó que en total 17,4781 escuelas se encuentran en paro en diferentes estados del país:



➡️Chiapas: 2,460 escuelas en paro, 13.07% del total en la entidad

➡️Guerrero: 1,559 escuelas en paro, 14.70% del total en la… pic.twitter.com/y4JTnCVskr — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 9, 2026

El Paro Nacional convocado por la CNTE afecta a 17 mil 471 escuelas en seis entidades de la República mexicana. Esta situación pone en riesgo que el fin del ciclo escolar se lleve a cabo de manera ordenada, pues los alumnos están a solo un mes de recibir sus boletas de calificaciones.

Las entidades afectadas por el Paro Nacional de la CNTE son las siguientes:

Chiapas : 2,460 escuelas en paro

: 2,460 escuelas en paro Guerrero : 1,559 escuelas en paro

: 1,559 escuelas en paro Michoacán : 694 escuelas en paro

: 694 escuelas en paro Zacatecas : 2,095 escuelas en paro

: 2,095 escuelas en paro CDMX: 10 escuelas en paro

¿En qué estados suspenden clases el jueves 11 de junio?

Con motivo de la inauguración del Mundial 2026, al menos tres entidades anunciaron la suspensión de clases este jueves 11 de junio.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un decreto del Gobierno Federal que anuncia la suspensión de clases este 11 de junio, en todos los niveles educativos, en todas las escuelas públicas y privadas dependientes de la SEP, en la CDMX.

Por su parte, el gobierno de Jalisco, entidad que también será sede de los partidos del Mundial 2026, siguió el ejemplo de la CDMX y publicó un decreto que establece la suspensión de clases este 11 de junio.

Finalmente, el Edomex también anunció que no habrá clases este jueves 11 de junio en todas las escuelas de la entidad, esto con el objetivo de contribuir a la movilidad urbana durante uno de los días más importantes de la justa mundialista.

Con estas medidas, los estudiantes podrán disfrutar de la ceremonia de inauguración del mundial, protagonizada por Shakira, desde la comodidad de su casa y así evitar el caos vial que podría generarse en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, debido a la presencia de aficionados y de las diversas manifestaciones, entre ellas la de la CNTE, que podrían estrangular a la ciudad.

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