Es ley: si tu vuelo se retrasa o cancela, la aerolínea debe pagarte esta indemnización obligatoria

Los retrasos en los aeropuertos pueden ser un inconveniente para muchas personas, pero además son una responsabilidad legal para las empresas. Ya sea por fallas técnicas o ajustes operativos, las aerolíneas deben responder cuando el problema es de su incumbencia. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó que los pasajeros tienen derechos claros protegidos por la Ley de Aviación Civil. Si el avión no despega a tiempo, la compensación es obligatoria.

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Lo dice la Profeco: ¿Qué te debe la aerolínea según el tiempo que dure el retraso?

El tipo de apoyo que recibes cambia conforme pasan las horas. Las aerolíneas tienen 10 días para pagar estas indemnizaciones después de que hagas el reclamo.

Dependiendo de la espera, estos son tus derechos:



De 1 a 4 horas: Deben darte alimentos, bebidas y descuentos para vuelos futuros al mismo destino.

Deben darte alimentos, bebidas y descuentos para vuelos futuros al mismo destino. Más de 2 horas (pero menos de 4): El descuento ofrecido no puede ser menor al 7.5% del precio que pagaste por el boleto.

El descuento ofrecido no puede ser menor al 7.5% del precio que pagaste por el boleto. Más de 4 horas o cancelación: Aquí puedes elegir el reembolso total más una indemnización del 25%, o transporte sustituto con hospedaje y traslados incluidos.

Aerolinea

¿Qué pasa si la aerolínea cancela el vuelo o cambia el itinerario?

Si el vuelo se cancela definitivamente, la protección sube de nivel. El pasajero puede optar por un transporte en fecha posterior y, además, recibir el 25% del valor del viaje como indemnización. En caso de cambios en el itinerario, la empresa tiene la obligación de avisar con al menos 24 horas de anticipación. Deben usar llamadas, correos o mensajes de texto para que no llegues al aeropuerto en vano.

La Profeco mantiene módulos de atención en los aeropuertos más grandes del país para asesorar a quienes enfrenten estos problemas.

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Bajo el programa "Mundial Social", las autoridades han reforzado la vigilancia en las terminales aéreas. Buscan evitar abusos ahora que el flujo de viajeros es mayor. Como pasajero, tu responsabilidad es llegar a tiempo, respetar las normas de seguridad y dar datos reales para que cualquier aclaración sea rápida. Si la aerolínea falla por causas propias, la ley está de tu lado.

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