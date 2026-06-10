Las y los beneficiarios de la beca Benito Juárez se mantienen en expectativa sobre el pago de junio 2026.

La beca Benito Juárez es un programa social del gobierno de México diseñado para apoyar a estudiantes de nivel medio superior (preparatoria) en situación de vulnerabilidad.

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¿Cuándo pagan la beca Benito Juárez de junio 2026?

Los primeros beneficiarios en recibir el apoyo económico serán los de apellidos que empiecen con A y B, pero aún no ha sido oficializado el calendario; recordemos que la dispersión de recursos, por parte de la Secretaría del Bienestar y la Coordinación Nacional de Becas (CNBBBJ), se hace por orden alfabético.

El apoyo de la beca Benito Juárez para nivel preparatoria es de $1,900 pesos bimestrales. Se entrega durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, realizando un total de 5 pagos al año (sin incluir los meses de vacaciones correspondientes a julio y agosto).

Tomando en cuenta dispersiones pasadas, se espera que los beneficiarios de la beca Benito Juárez comiencen a recibir su dinero a partir del lunes 15 de junio 2026. Aquí te dejamos el calendario tentativo:

Lunes 15 de junio: apellidos con iniciales A, B.

Martes 16 de junio: apellidos con iniciales C.

Miércoles 17 de junio: apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 18 de junio apellidos con iniciales G.

Viernes 19 de junio: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 22 de junio: apellidos con iniciales M.

Martes 23 de junio: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 24 de junio: apellidos con iniciales R.

Jueves 25 de junio: apellidos con iniciales S.

Viernes 26 de junio: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

El objetivo principal de esta beca es contribuir a la permanencia escolar de las o los estudiantes, así como a la conclusión de sus carreras profesionales, pues al pertenecer a hogares y contextos con alta marginación y pobreza, presentan mayores dificultades para terminar sus estudios.

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