Durante la tarde de este miércoles 10 de junio, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), dio a conocer que se registró un sismo magnitud 4.4 en San Marcos, Guerrero, el cual a decir del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), fue perceptible en varios puntos de la capital.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se confirmó el movimiento telúrico en las costas de Guerrero.

SISMO Magnitud 4.4 Loc 12 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 10/06/26 17:36:36 Lat 16.75 Lon -99.50 Pf 10 km pic.twitter.com/7gbfo3YWtC — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 10, 2026

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¿Tembló en la CDMX este 10 de junio?

De acuerdo con un breve anuncio emitido por las autoridades de la CDMX, el sismo se pudo percibir en varios puntos de la capital sin que ésto ameritara la activación de la alerta sísmica, la cual a decir de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), solamente entra en operación con temblores de 6 puntos o más.

Según lo mencionado por SASMEX, la alerta sísmica no se activó debido a que la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos para que suenen las sirenas en los diferentes puntos de la capital.

Se registra sismo en San Marcos, Guerrero este 10 de junio

Por su parte, el Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer que el sismo se registró a 12 kilómetros de San Marcos, Guerrero, lo cual provocó un temblor magnitud 4.4 perceptible más allá de la entidad antes mencionada.

Hasta el momento, el Sismológico Nacional no ha dado a conocer información sobre posibles réplicas de este temblor que prendió los protocolos de seguridad tanto en Guerrero como en la Ciudad de México.

Descartan daños por sismo en San Marcos

Luego de que se diera a conocer toda esta información, se confirmó que no se generaron afectaciones ni en Guerrero ni en la CDMX por el sismo de hoy 10 de junio, sin embargo se activaron los protocolos de seguridad.

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