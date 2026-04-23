¡Es hoy! Querétaro acerca el trámite para obtener la licencia de conducir en este municipio

La licencia de conducir en el Edomex 2024 ahora es más fácil de tramitar a través de la unidad móvil

La licencia de conducir en el Edomex 2024 ahora es más fácil de tramitar a través de la unidad móvil | Getty Images

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Querétaro instalará hoy, jueves 23 de abril, una unidad móvil en Tequisquiapan para facilitar la expedición de licencias de conducir, ofreciendo atención prioritaria a los habitantes de la región que buscan regularizar su situación vial.

Esta jornada móvil busca descentralizar los servicios de seguridad vial en el estado, permitiendo que los conductores cumplan con el Reglamento de Tránsito del Estado de Querétaro sin necesidad de trasladarse a la capital. La SSC advirtió que el cupo es estrictamente limitado a 80 personas, por lo que la entrega de turnos iniciará desde temprano en el Centro de Desarrollo Comunitario para asegurar el orden y la transparencia en la atención ciudadana.

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¿Dónde se ubica la unidad móvil para licencias en Tequisquiapan?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que el módulo itinerante operará exclusivamente este jueves 23 de abril para atender trámites de licencias nuevas y renovaciones en un punto estratégico del municipio.

Sede y horario de atención:

Ubicación: Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) de Tequisquiapan.

Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) de Tequisquiapan. Horario: De 11:00 a 15:30 horas.

De 11:00 a 15:30 horas. Cupo limitado: Solo se otorgarán 80 turnos presenciales conforme lleguen los solicitantes.

Este jueves 23 de abril 📆, te esperamos en la Jornada Móvil en Tequisquiapan, en el Centro de Desarrollo Comunitario, de 11:00 a 15:30 horas. Acude y tramita tu licencia para conducir, presentando los documentos requeridos en original.



Atención limitada a 80 turnos. pic.twitter.com/bCBtamILW7 — Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro (@SSCQro) April 20, 2026

¿Cuáles son los requisitos obligatorios para tramitar la licencia de conducir en Querétaro?

Para completar el trámite ante la SSC, los interesados deben presentar toda la documentación en original y aprobar evaluaciones presenciales en el sitio. El proceso incluye una fase práctica que requiere que el usuario lleve su propio vehículo.

Documentación y pasos requeridos:

Identificación oficial: INE, pasaporte o cédula profesional con fotografía vigente.

INE, pasaporte o cédula profesional con fotografía vigente. Comprobante de domicilio: Recibo de agua, luz o teléfono con una antigüedad no mayor a 3 meses.

Recibo de agua, luz o teléfono con una antigüedad no mayor a 3 meses. Póliza de seguro: Documento vigente de seguro de responsabilidad civil del vehículo.

Documento vigente de seguro de responsabilidad civil del vehículo. Evaluaciones: Es obligatorio aprobar los exámenes médico, teórico, práctico y toxicológico realizados por el personal de la dependencia.

Es obligatorio aprobar los exámenes médico, teórico, práctico y toxicológico realizados por el personal de la dependencia. Vehículo propio: Indispensable para realizar la prueba de manejo en las inmediaciones del módulo.

Acude a realizar tu trámite de licencia de conducir. Conoce los costos.



Recuerda agendar tu cita con anticipación en nuestro portal ↘️: https://t.co/c6guRi65LY pic.twitter.com/D6R7q3Uwiq — Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro (@SSCQro) April 20, 2026

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Querétaro este 2026?

La Secretaría de Finanzas y la SSC de Querétaro mantienen los costos actualizados según la categoría de conductor. El pago de derechos se realiza directamente en la unidad móvil una vez superadas las pruebas técnicas.

Costos oficiales según la categoría:

Licencia Clase A (Automovilista): Tiene un costo de 1,408 pesos , válida para conducir vehículos particulares.

Tiene un costo de , válida para conducir vehículos particulares. Licencia Clase B (Chófer): El valor es de 1,408 pesos , requerida para servicios de carga o transporte privado.

El valor es de , requerida para servicios de carga o transporte privado. Licencia Clase C (Motociclista): Se establece en 704 pesos , obligatoria para todo tipo de motocicletas.

Se establece en , obligatoria para todo tipo de motocicletas. Licencia Clase D (Transporte Público): El costo es de 1,056 pesos , exclusiva para operadores de transporte colectivo.

El costo es de , exclusiva para operadores de transporte colectivo. Permiso para Menor de Edad (PM): El trámite cuesta 1,642 pesos, sujeto a la entrega de una carta responsiva del tutor legal.

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