Es oficial en Querétaro: multarán por ley a pasajeros y conductores que cometan este error ante un agente de tránsito

Un insulto en la calle puede costarte hasta $3,500 pesos en Querétaro. Así de claro lo pone el Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del municipio.

En Querétaro, la paciencia al volante tiene un límite legal. El Artículo 27, fracción I establece sanciones contundentes para pasajeros y conductores que insulten, denigren o agredan físicamente a un Oficial de Movilidad. No importa si vas manejando o si eres acompañante: la ley te alcanza a ti también.

No es broma.

La regulación, vigente desde este año, busca proteger al personal que opera en las calles mientras mantiene el orden vial. Si un oficial te levanta una infracción y la respuesta es un grito o un empujón, la autoridad actúa de inmediato. El agente puede solicitar apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y, en cuestión de minutos, la situación escala de una multa administrativa a un posible proceso penal.

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¿Qué sanciones aplican en Querétaro por faltar al respeto a un oficial?

Las consecuencias van más allá de una llamada de atención. Quien incurra en esta falta enfrenta multas de 20 a 30 UMAs, lo que en 2026 representa un desembolso aproximado de $2,300 a $3,500 pesos. Además, se acumulan tres puntos de penalización en la licencia para conducir.

El reglamento detalla las implicaciones de manera específica:

Multa económica de 20 a 30 UMAs (hasta $3,500 pesos )

(hasta ) Tres puntos menos en la licencia de conducir

en la licencia de conducir Retención de documentación o traslado del vehículo al corralón

Posible consignación ante el Ministerio Público por resistencia de particulares

La norma no distingue entre conductor y pasajero: cualquiera que viaje en el vehículo y cometa la agresión queda sujeto a la sanción. Por eso, si viajas con familia o amigos, vale la pena recordar que el respeto es obligatorio para todos.

¿Por qué importa esta regla en Querétaro?

Más allá del tema económico, la medida responde a un problema de fondo: la seguridad del personal de tránsito. En los últimos meses, casos de agresiones verbales y físicas han puesto en la mira la necesidad de blindar jurídicamente a quienes trabajan en la vía pública. La autoridad local apuesta por la disuasión: que el costo de perder la calma sea lo suficientemente alto como para pensarlo dos veces.

Si consideras que una infracción es injusta, el reglamento también marca el camino correcto: mantener la calma, recibir la notificación y, después, impugnar mediante los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad. La queja formal siempre será más efectiva que un altercado en la calle.

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