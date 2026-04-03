Es oficial: Sinaloa extiende el plazo para pagar el refrendo vehicular y esta es la nueva fecha límite en abril

Los automovilistas en Sinaloa han recibido una “bocanada de aire fresco” para cumplir con el pago del refrendo vehicular 2026, luego de que autoridades estatales confirmaran una prórroga en el plazo.

La nueva fecha límite se extendió hasta el 15 de abril, lo que permite evitar recargos durante este periodo adicional. La medida busca dar margen a quienes no lograron realizar el pago antes del cierre original de marzo, por lo que todavía es posible regularizar la situación sin enfrentar sanciones económicas inmediatas.

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¿Qué descuentos siguen vigentes con la prórroga?

Junto con la ampliación del plazo, también se mantienen algunos beneficios para ciertos propietarios de vehículos en Sinaloa, especialmente aquellos con adeudos o modelos más antiguos.

Entre los apoyos disponibles destacan:

55% de descuento para vehículos modelo 2011 y anteriores

33% de descuento en motocicletas modelo 2011 y anteriores

Además, continúa el programa “Ponte al Corriente”, dirigido a unidades modelo 2018 y anteriores con adeudos elevados, que permite regularizar la situación mediante un pago único de $6,000 pesos, incluyendo refrendo y cambio de placas.

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¿Cómo hacer el pago del refrendo en Sinaloa?

El trámite puede realizarse tanto en línea como de manera presencial, dependiendo de la disponibilidad de las oficinas.

Durante el periodo de Semana Santa, algunas oficinas de recaudación ajustan sus horarios o permanecen cerradas, por lo que se recomienda utilizar la plataforma digital del gobierno estatal para evitar contratiempos.

¿Qué pasa si no pagas el refrendo vehicular en Sinaloa?

No cumplir con el pago del refrendo vehicular en Sinaloa dentro del plazo establecido puede generar una serie de consecuencias económicas y administrativas para los automovilistas. Una vez que vence la fecha límite del 15 de abril, el adeudo comienza a generar recargos que aumentan progresivamente el monto a pagar.

Además de los cargos adicionales, los conductores pueden enfrentar multas que, dependiendo del caso, pueden superar los $1,000 pesos. A esto se suma que el vehículo quedará con adeudos activos, lo que impide realizar otros trámites como el cambio de propietario, reemplacamiento o bajas administrativas.

También existe el riesgo de sanciones durante revisiones de documentos por parte de autoridades, ya que circular con el refrendo vencido puede derivar en infracciones.

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