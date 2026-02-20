Destinos que no piden VISA y que se están volviendo tendencia entre los mexicanos para viajar
Los destinos que no piden VISA permiten viajar hasta 180 días con opciones en Asia, Sudamérica y el Caribe; revisa costos, requisitos y experiencias imperdibles
Viajar sin trámites largos ya es una realidad para miles de mexicanos. En 2026, el pasaporte nacional permite acceder a más de 150 territorios para estancias cortas. Los destinos que no piden VISA concentran búsquedas récord por su facilidad, costos moderados y experiencias culturales únicas.
Autoridades como la SRE recomiendan verificar requisitos actualizados, ya que algunos países solicitan boleto de regreso y prueba de fondos. Aun así, la movilidad sigue amplia y abre la puerta a escapadas espontáneas desde Ciudad de México hacia América y Asia.
Explorando el mundo sin trámites
Colombia, Perú, República Dominicana, Japón e Indonesia encabezan la lista. Permiten estancias de entre 90 y 183 días para turismo.
La ventaja es clara, pues es menos papeleo y más planeación estratégica. Expertos en turismo señalan que la flexibilidad impulsa reservas de última hora y viajes cortos.
Destinos en tendencia que no requieren visa
- Colombia: Favorito por su calidez; hasta 180 días. Cartagena y Medellín destacan por historia colonial y vida urbana
- Perú: Perfecto para exploradores; hasta 183 días. Lima, Cusco (historia inca y gastronomía) y Amazonas (naturaleza)
- República Dominicana: Paraíso caribeño; hasta 90 días. Playas blancas en Punta Cana y Santo Domingo
- Japón: Experiencia cultural; hasta 90 días. Tokio y Kioto combinan modernidad, templos, anime y comida callejera
- Indonesia: Bali como principal atractivo; estancias cortas. Lombok y Yogyakarta ideales para surf, templos y retiros espirituales
Tendencias de viajes en 2026
El viajero mexicano prioriza experiencias auténticas y bajo impacto ambiental. Crece el turismo comunitario y el ecoturismo andino.
También aumentan los viajes en solitario y el modelo low-cost. Plataformas digitales facilitan hospedaje económico y rutas flexibles.
Presupuestos aproximados para un viaje de 7-10 días
- Colombia: Vuelo 5,000–8,000 pesos| Hospedaje/día 500–1,000 pesos| Comidas/día 300–500 pesos| Total: 15,000–25,000 pesos
- Perú: Vuelo 6,000–9,000 pesos| Hospedaje/día 600–1,200 MXN | Comidas/día 400–600 pesos| Total: 18,000–28,000 pesos
- República Dominicana: Vuelo 7,000–10,000 pesos| Hospedaje/día 800–1,500 pesos| Comidas/día 500–700 MXN | Total: 20,000–30,000 pesos
- Japón: Vuelo 15,000–25,000 pesos| Hospedaje/día 1,000–2,000 pesos| Comidas/día 600–1,000 pesos| Total: 35,000–50,000 pesos
- Indonesia: Vuelo 18,000–28,000 pesos| Hospedaje/día 400–800 pesos| Comidas/día 300–500 pesos| Total: 30,000–45,000 pesos
Suma 2,000–5,000 pesos por transporte interno y entradas. En temporada baja (abril-junio) los precios pueden bajar hasta 20%.
Consejos prácticos para un viaje sin complicaciones
- Pasaporte válido mínimo 6 meses + boleto de regreso + reserva de hotel
- Para Europa: prepara ETIAS (7 euros) si aplica
- Vacunas al día (fiebre amarilla si es requerida) + seguro de viaje obligatorio
- Lleva efectivo local y usa Wise para mejores cambios
- Reserva vuelos con anticipación y revisa alertas en la app SRE
¡Prepara tu viaje fácil y sin barreras! Consulta fuentes oficiales para detalles.
