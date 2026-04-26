Créditos de vivienda Infonavit para trabajadores independientes y migrantes: todas estas personas podrán acceder

También existe la posibilidad de incorporarse de manera voluntaria al IMSS mediante el Programa de Trabajadores Independientes.

También existe la posibilidad de incorporarse de manera voluntaria al IMSS mediante el Programa de Trabajadores Independientes. | Getty Imagens

El acceso a un crédito de vivienda en México acaba de ampliarse para sectores que durante años quedaron fuera del sistema formal. El Infonavit aprobó recientemente cambios que permiten a más personas utilizar su ahorro para comprar, construir o mejorar una vivienda.

La decisión fue avalada por su Consejo de Administración en una sesión reciente, donde se modificaron las reglas de crédito. Con ello, el instituto abre la puerta a trabajadores independientes, migrantes y otros trabajadores, quienes ahora podrán acceder a financiamiento aun sin tener una relación laboral activa.

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¿Quiénes podrán acceder a estos créditos?

El nuevo esquema contempla a perfiles que anteriormente no podían solicitar un crédito, incluso si ya tenían recursos en su Subcuenta de Vivienda.

Entre las personas que podrán acceder se encuentran:

Trabajadores independientes

Personas trabajadoras del hogar

Periodistas

Músicos

Migrantes mexicanos

Personas sin relación laboral vigente

Este cambio busca incluir a quienes generan ingresos fuera de esquemas tradicionales, ampliando el alcance del financiamiento habitacional.

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¿Cómo funcionará el nuevo esquema del Infonavit?

La actualización permite que quienes no tienen empleo formal puedan usar el dinero acumulado en su Subcuenta de Vivienda como base para solicitar un crédito.

El acceso no es automático, ya que dependerá del ahorro disponible, la capacidad de pago y otros criterios del instituto. Aun así, representa una alternativa real para quienes antes no podían iniciar el trámite.

¿Existe otra forma de acceder como trabajador independiente?

Además del nuevo esquema, existe la posibilidad de incorporarse de manera voluntaria al IMSS mediante el Programa de Trabajadores Independientes.

Este mecanismo permite a quienes trabajan por cuenta propia generar ahorro para su vivienda y acceder a un crédito del Infonavit al cumplir con sus aportaciones. También brinda acceso a servicios de salud y otras prestaciones, lo que puede facilitar el proceso para quienes buscan formalizar su situación.

En el caso de trabajadores independientes que opten por esta vía, será necesario registrarse en el programa correspondiente, para lo cual deberán contar con CURP, RFC, Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico.

Durante el proceso, también deberán declarar sus ingresos mensuales, lo que permitirá calcular el monto de las aportaciones que deberán realizar para mantener vigente su afiliación y generar ahorro para vivienda.

Además, quienes busquen mejorar sus condiciones de crédito pueden realizar aportaciones voluntarias directamente al Infonavit, lo que incrementa el saldo de su Subcuenta de Vivienda.

¿Para qué tipo de vivienda se podrá usar el crédito?

Las personas que accedan a este esquema podrán destinar el financiamiento a distintas necesidades relacionadas con vivienda, entre ellas:

Compra de casa

Construcción

Mejoras o ampliaciones

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