Alerta de Phishing: Cómo identificar correos falsos que prometen agilizar tu pensión del IMSS

Un correo con el logo del IMSS llegó a tu bandeja: “Tu pensión será suspendida en 24 horas”. Suena urgente, ¿verdad? Justo eso buscan los estafadores. El phishing dirigido a pensionados del IMSS se dispara: usan el miedo para que entregues datos bancarios sin pensarlo dos veces.

Los atacantes lanzan mensajes que imitan la imagen del Instituto. Prometen bonos que no existen, agilizar trámites o advierten sobre una supuesta “suspensión de pagos”. El objetivo es claro: obtener tu matrícula, RFC o claves de banca móvil. Una vez que las tienen, tu dinero puede desaparecer en minutos. Para muchos pensionados, esa pérdida representa meses de esfuerzo y planificación financiera.

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¿Cómo detectar un correo falso del IMSS?

No todos los mensajes que llegan con membrete oficial son legítimos. Checar tres detalles te salva de una mala experiencia. Primero, fíjate en el remitente: los correos verdaderos del IMSS siempre terminan en @imss.gob.mx. Si ves imss-servicios@gmail.com o pagos@imss-tramites.org, tira la toalla: es fraude.

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Los enlaces también delatan la trampa. Antes de hacer clic, pasa el cursor sobre el botón. En la esquina de tu navegador aparecerá la dirección real. Si apunta a un acortador como bit.ly o a dominios extraños tipo www.tramites-imss-2026.com, cierra de inmediato. Estos sitios falsos suelen copiar hasta el último detalle visual para parecer reales.

El lenguaje de urgencia es otra bandera roja. Frases como “Última oportunidad” o “Tu cuenta será bloqueada” buscan que actúes sin pensar. El IMSS nunca solicita información sensible ni realiza trámites de emergencia por correo electrónico. La institución prefiere canales seguros y verificados para proteger a sus derechohabientes.

Qué hacer si recibes un mensaje sospechoso

Si detectas un intento de fraude, sigue estos pasos:

No descargues adjuntos : archivos .zip , .exe o .pdf pueden esconder malware que registra lo que escribes ( keyloggers ) para robar contraseñas bancarias. Un solo clic puede comprometer tus cuentas.

: archivos , o pueden esconder que registra lo que escribes ( ) para robar contraseñas bancarias. Un solo clic puede comprometer tus cuentas. Reporta a la Policía Cibernética : reenvía el correo o denuncia el sitio falso a la Guardia Nacional en cert-mx@cns.gob.mx . Tu denuncia ayuda a frenar estas redes.

: reenvía el correo o denuncia el sitio falso a la en . Tu denuncia ayuda a frenar estas redes. Verifica en canales oficiales: si tienes dudas sobre tu pensión, llama directamente al 800 623 2323, opción 1. No uses los números que vienen en el correo sospechoso.

Recuerda este dato de oro: el IMSS nunca te pedirá tus contraseñas de banco o claves de retiro por correo o mensaje de texto. Además, asegúrate de que cualquier trámite digital se haga en sitios con https:// y el ícono de candado cerrado en la barra de direcciones. Estas pequeñas verificaciones marcan la diferencia entre proteger tu dinero o perderlo.

Para blindarte aún más, consulta fuentes confiables. La ciberdelincuencia evoluciona rápido. Mientras el IMSS refuerza sus sistemas de alerta, la primera línea de defensa eres tú.

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