Pensionados en Puebla pueden acceder a un Crédito Fovissste: ¿Cuál es la edad máxima para tramitarlo?

El FOVISSSTE confirma que las personas pensionadas en Puebla tienen hasta los 74 años como edad máxima para tramitar un crédito hipotecario, permitiendo adquirir o mejorar su vivienda con descuentos directos a su pensión mensual.

Esta disposición, enmarcada en el régimen del artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE, establece un esquema de financiamiento con tasas preferenciales de entre el 4% y 6%. La normativa busca garantizar el acceso a la vivienda digna para el sector jubilado en el estado, ofreciendo plazos de amortización de hasta 20 años bajo la supervisión directa del Fondo de la Vivienda.

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¿Cuáles son los requisitos para el crédito Fovissste para pensionados en 2026?

El Fovissste exige criterios específicos de edad y estatus laboral para autorizar el préstamo. La gestión debe iniciarse a través de una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) autorizada para formalizar el expediente digital.

Requisitos oficiales para acceder al crédito Fovissste:

Estatus Pensionado: Pertenecer al régimen del Décimo Transitorio con claves 101 (Jubilación), 102 (Retiro por edad) o 634 (Cesantía en edad avanzada).

Pertenecer al régimen del Décimo Transitorio con claves 101 (Jubilación), 102 (Retiro por edad) o 634 (Cesantía en edad avanzada). Edad permitida: Tener entre 47 y 74 años al momento de ingresar la solicitud.

Tener entre al momento de ingresar la solicitud. Documentación: Presentar original del Acta de Nacimiento (máximo 2 años de antigüedad), INE vigente, CURP y los últimos tres talones de pago.

Presentar original del Acta de Nacimiento (máximo 2 años de antigüedad), INE vigente, CURP y los últimos tres talones de pago. Curso Obligatorio: Acreditar el taller en línea “Asesor, Tu Consejero Patrimonial SHF-FOVISSSTE”.

Acreditar el taller en línea “Asesor, Tu Consejero Patrimonial SHF-FOVISSSTE”. El programa permanece activo durante todo el ejercicio fiscal 2026.

Pensionados y jubilados deben estar atentos a su situación con el SAT. México mantiene vigente el criterio que impide otorgar pensiones por cesantía a trabajadores del ISSSTE menores de 60 años. (Getty Images)

¿Cuánto presta el Fovissste a pensionados y qué tasa de interés aplica?

El Fondo de la Vivienda aplica condiciones financieras que priorizan la estabilidad del ingreso del pensionado, con descuentos automáticos que no comprometen la solvencia básica del beneficiario.

Condiciones del préstamo:

Monto máximo: Hasta $623,044 dependiendo de la pensión.

Hasta dependiendo de la pensión. Tasa de interés: Oscila entre el 4% y el 6% anual .

Oscila entre el . Amortización: Descuento mensual fijo del 20% sobre el monto de la pensión .

Descuento mensual fijo del . Plazo de pago: Un periodo máximo de 20 años para liquidar el saldo total.

Un periodo máximo de para liquidar el saldo total. Seguros incluidos: Cobertura de vida, daños y autoseguro por defunción que cancela la deuda pendiente.

Coordinación total por el bienestar de Puebla 📈🤝🇲🇽

La segunda visita de la presidenta @Claudiashein a nuestro estado fortalece el apoyo a los sectores más vulnerables. En Chinantla, junto al mandatario @armentapuebla_, impulsamos la entrega de pensiones para adultos mayores,… pic.twitter.com/iNwXZsAtgi — Secretaría de Infraestructura (@InfraGobPue) April 11, 2026

¿Cómo solicitar el crédito conyugal o el esquema Fovissste para Todos?

Para quienes buscan una mayor capacidad de compra, el Fovissste ofrece el esquema “Fovissste para Todos”, un crédito cofinanciado con entidades bancarias que permite mancomunar ingresos y elevar el monto disponible.

Diferencias del esquema cofinanciado:

Monto elevado: Financiamiento desde $100,000 hasta 4.8 millones de pesos .

Financiamiento desde $100,000 hasta . Cofinanciamiento: El Fovissste aporta el saldo de la Subcuenta de Vivienda y el banco el resto.

El aporta el saldo de la Subcuenta de Vivienda y el banco el resto. Enganche: Permite financiar hasta el 95% del valor de la propiedad , ya sea nueva o usada.

Permite financiar hasta el , ya sea nueva o usada. Gastos adicionales: El solicitante debe cubrir avalúo, escrituración e impuestos, aunque el organismo apoya con el 50% de los gastos notariales de inscripción.

¡Fortalecemos tu crédito hipotecario! 💪



Si estás pensando en ejercer tu Crédito #FOVISSSTE para Todos, ¡tenemos buenas noticias! 🏠



😁 Ahora podrás combinar tu subcuenta de vivienda con un crédito bancario, la alternativa perfecta te acercará aún más a tu propia casa. ✅… pic.twitter.com/k6SrrzQDfK — ISSSTE (@ISSSTE_mx) December 14, 2025

Guía de pasos para iniciar el trámite de vivienda en Puebla

Evita intermediarios y costos ocultos siguiendo la ruta oficial de atención ciudadana diseñada por el Fovissste para este año:

Simulación de crédito: Ingresa al portal oficial y realiza el ejercicio con tu CURP para conocer tu capacidad real de pago. Elección de Sofom: Selecciona una entidad financiera autorizada en Puebla; la asesoría para el registro del crédito es gratuita. Avalúo: Una vez elegida la vivienda, solicita el avalúo técnico para determinar el valor comercial y el monto de escrituración. Firma de escrituras: Acude ante el notario público asignado para formalizar el contrato e inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

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