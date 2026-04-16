Crédito Infonavit 2026: este es el requisito indispensable para solicitarlo

“Saber más para decidir mejor”, el curso gratuito que no te puede faltar para tramitar tu crédito Infonavit.

“Saber más para decidir mejor”, el curso gratuito que no te puede faltar para tramitar tu crédito Infonavit. | Getty

El Infonavit suspenderá automáticamente el trámite de crédito a los trabajadores que no presenten la constancia del curso “Saber más para decidir mejor”. Este documento es indispensable para formalizar la compra o remodelación de la vivienda en 2026.

De acuerdo con los lineamientos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el certificado de este taller educativo es un requisito inamovible del expediente. Sin este aval, el proceso administrativo se bloquea de forma definitiva, impidiendo el acceso al financiamiento aunque el derechohabiente ya cuente con la vivienda elegida o el resto de la documentación básica.

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¿Qué es el curso “Saber más para decidir mejor” y por qué es obligatorio para tu crédito Infonavit?

Este taller interactivo dota al trabajador de herramientas técnicas para comprender las tasas de interés, seguros incluidos y la capacidad real de pago. El Infonavit exige acreditar este conocimiento para proteger el patrimonio familiar y evitar que el solicitante adquiera deudas que superen su estabilidad financiera a largo plazo.

Puntos clave del taller “Saber más para decidir mejor”:

Educación financiera: Explicación detallada sobre el CAT y plazos de amortización.

Explicación detallada sobre el CAT y plazos de amortización. Derechos y obligaciones: Claridad sobre las cláusulas del contrato de compraventa.

Claridad sobre las cláusulas del contrato de compraventa. Seguros: Información sobre el seguro de daños y de desempleo integrados en el crédito.

Información sobre el seguro de daños y de desempleo integrados en el crédito. Transparencia: Prevención de fraudes mediante la gestión directa del trabajador.

Con el curso Saber más para decidir mejor, descubrirás la forma más fácil de obtener un crédito Infonavit. Ingresa a Mi Cuenta Infonavit, sección Me interesa un crédito y dale play. https://t.co/Z4G2m1PphD pic.twitter.com/FeC5MOPgWZ — Infonavit (@Infonavit) July 6, 2019

¿Cómo obtener la constancia de Infonavit en línea?

El proceso para obtener el certificado es 100% digital y personal. El trabajador debe ingresar al portal oficial Mi Cuenta Infonavit con su Número de Seguridad Social (NSS) y contraseña para completar los módulos didácticos y seguir estos pasos:

Verificar la precalificación: Es obligatorio contar con los 1,080 puntos del modelo T100 para habilitar el taller. Ingresar a la sección “Quiero un crédito” y seleccionar el curso correspondiente. Visualizar la totalidad de los videos y materiales sin saltar secciones para que el sistema registre el progreso. Descargar el certificado en formato PDF una vez concluida la evaluación satisfactoriamente. Fecha Límite: Debe presentarse al iniciar la solicitud de crédito en 2026. Costo: El trámite es totalmente gratuito.

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¿Qué documentos se necesitan para presentar en el CESI junto a la constancia?

Una vez obtenida la constancia, el solicitante debe integrar su expediente para acudir al Centro de Servicio Infonavit (Cesi). El instituto advierte que el uso de “coyotes” o gestores externos está prohibido, ya que el acceso al portal es exclusivo con las claves de seguridad del trabajador.

Documentación indispensable para el expediente:

Constancia del curso “Saber más para decidir mejor” (impresa).

del curso “Saber más para decidir mejor” (impresa). Identificación oficial vigente (INE o Pasaporte).

vigente (INE o Pasaporte). Acta de nacimiento original y copia.

original y copia. Avalúo vigente de la propiedad que se desea adquirir o remodelar.

de la propiedad que se desea adquirir o remodelar. Estado de cuenta bancario con CLABE interbancaria.

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