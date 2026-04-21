Ni Puebla ni Querétaro: este es el estado de México donde se han reestructurado más créditos Infonavit para usuarios en cartera vencida

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) puso en marcha el programa Solución Integral, una estrategia que busca corregir uno de los principales problemas históricos de los créditos de vivienda: el aumento del saldo a pesar de los pagos constantes.

Se espera que la medida beneficie a más de 4.8 millones de derechohabientes en todo el país y responde a una de las principales preocupaciones de los acreditados, según Octavio Romero Oropeza, director general de dicha dependencia.

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¿Qué estado lidera la reestructura de créditos Infonavit?

Si bien la medida del Infonavit beneficia a usuarios de Puebla, Querétaro y otros estados, a nivel nacional, la implementación del programa muestra avances diferenciados por entidad.

Un caso relevante es Veracruz, donde se han reestructurado más de 200 mil créditos Infonavit para usuarios en cartera vencida.

En tanto, a nivel país el Infonavit ha logrado reestructurar alrededor de 4 millones 856 mil créditos, con ajustes que comenzaron a aplicarse desde el cierre de 2025.

“Los 4 millones 856 mil créditos impagables ya estan totalmente reestructurados a partir del 31 de diciembre del año pasado”, celebró el director general del Instituto.

¿Por qué el Infonavit tuvo que reestructurar millones de créditos?

Durante la presentación del programa, el director general del instituto, Octavio Romero Oropeza, explicó que en años anteriores se aplicaron esquemas de financiamiento que generaron inconformidad entre los acreditados. En muchos casos, los trabajadores cumplían con sus pagos mensuales, pero el saldo de la deuda continuaba creciendo.

Este comportamiento se debía, principalmente, a modelos de crédito indexados a factores como la inflación o los salarios mínimos, lo que provocaba incrementos constantes en el monto total a pagar. Como resultado, los acreditados perdían claridad sobre cuánto debían realmente.

Ante este escenario, el programa Solución Integral busca corregir estas distorsiones mediante ajustes en los saldos y condiciones de pago. El objetivo es que los usuarios puedan observar una disminución real de su deuda y contar con una ruta más clara hacia su liquidación.

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