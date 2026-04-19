Es oficial en Jalisco durante abril: todos estos vehículos podrán realizar GRATIS la verificación vehicular

El costo del programa tiene un costo de $1,000 pesos para automóviles y cerca de $600 pesos para motocicletas.

El costo del programa tiene un costo de $1,000 pesos para automóviles y cerca de $600 pesos para motocicletas. | @vjalisco_

El programa “Refrendo y Verificación Increíble 2026” se mantiene como una de las principales estrategias en Jalisco, al facilitar a los conductores el acceso a la verificación vehicular sin costo durante abril. Esta medida forma parte del plan estatal para simplificar el cumplimiento de obligaciones y contribuir a la mejora de la calidad del aire.

Para obtener este beneficio es necesario pagar el refrendo vehicular 2026, cuyo costo es de $1,000 pesos para automóviles y cerca de $600 pesos para motocicletas.

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¿Cómo puedes hacer gratis la verificación vehicular en Jalisco?

Para acceder a la verificación sin costo en Jalisco es necesario pagar el refrendo vehicular 2026 y seguir los siguientes pasos:

Esperar la validación del pago en el sistema

Agendar una cita en un verificentro autorizado

Acudir en la fecha correspondiente según el calendario

Cumplir con este proceso permite acceder a la verificación sin costo, siempre dentro del mismo año.

La calidad del aire también se construye con lo que hacemos todos los días.



Todos los vehículos pueden aportar, sin importar su antigüedad. Con buen mantenimiento, también pueden cumplir con la verificación. pic.twitter.com/To53X5LeKN — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) April 6, 2026

¿Qué vehículos deben verificar en abril?

Durante abril de 2026, deben cumplir con la verificación los vehículos conforme al calendario oficial, aquellos con terminación de placas 3 y 4.

Esto significa que, aunque el beneficio económico está disponible todo el año, los conductores deben respetar el mes asignado para evitar multas o sanciones.

¿Qué otros vehículos pueden realizar la verificación vehicular gratis?

Además de los participantes al programa “Refrendo y Verificación Increíble 2026”, existen algunas excepciones dentro del programa en Jalisco.

Los vehículos nuevos (del año en curso o siguiente), los autos eléctricos e híbridos, las unidades con placas federales, los automóviles clásicos reconocidos, así como maquinaria de construcción, están exentos de realizar esta prueba de emisiones.

¿Qué pasa si no realizas la verificación vehicular 2026 en Jalisco?

En condiciones normales, la verificación vehicular en Jalisco tiene un costo aproximado de entre $500 y $550 pesos, dependiendo del tipo de vehículo y del centro autorizado. Además, si el vehículo no aprueba en el primer intento, generalmente se permite una segunda prueba sin costo adicional, siempre que se realice dentro del plazo establecido.

No cumplir con la verificación en el periodo correspondiente puede derivar en sanciones económicas. Las multas por no verificar a tiempo pueden superar los $2,000 pesos, además de posibles restricciones para realizar otros trámites vehiculares, como el cambio de propietario o la renovación de placas.

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