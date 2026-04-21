Es ley y pocos conductores lo saben: Jalisco multará a quienes cometan esta infracción en los cruceros

Miles de conductores en Jalisco violan esta norma sin saberlo. | TVA

Manejar en Jalisco tiene un nuevo riesgo económico para miles de conductores que ignoran una obligación legal. La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y del Transporte del Estado ya contempla una sanción específica para quienes cometan esta infracción en los cruceros, y las multas no son menores.

No se trata de exceso de velocidad ni de cruzar con semáforo en rojo. La norma apunta a una conducta muy común en las calles jaliscienses que afecta directamente a los peatones y que la mayoría de los automovilistas normaliza sin saber que viola la ley.

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¿Qué infracción sanciona Jalisco en los cruceros?

El artículo 362, fracción VI de la Ley de Movilidad de Jalisco prohíbe dos conductas específicas al volante en los cruceros: no respetar el derecho de paso de los peatones e invadir las zonas peatonales. Ambas acciones generan multa de forma automática bajo este marco legal.

Esta disposición busca proteger a las personas que cruzan a pie en intersecciones viales, espacios donde los conflictos entre vehículos y peatones son más frecuentes y peligrosos. La norma ya está vigente y aplica en todo el estado.

¿Quiénes pueden recibir esta sanción? Todos los conductores con circulación en vías públicas de Jalisco quedan sujetos a esta infracción, sin importar el tipo de vehículo:

Automovilistas particulares que no cedan el paso al peatón en cruces señalizados

que no cedan el paso al peatón en cruces señalizados Conductores de transporte de pasajeros (taxis, camiones, plataformas) que invadan zonas peatonales

(taxis, camiones, plataformas) que invadan zonas peatonales Motociclistas que avancen sobre banquetas o pasos cebra con personas en tránsito

que avancen sobre banquetas o pasos cebra con personas en tránsito Operadores de vehículos de carga que bloqueen o crucen sobre áreas reservadas para peatones

multas en Jalisco Esta medida busca proteger a los peatones (Getty Images)

¿Cuánto cobran y cómo aplica la multa?

La sanción económica se calcula en Unidades de Medida y Actualización (UMA). El rango va de 10 a 15 UMA, con un valor unitario de 117.31 pesos, lo que equivale a un monto de entre 1,173 y 1,759 pesos por infracción.

A continuación, el desglose por perfil de infractor y sus condiciones de aplicación:

Conductor que no cede el paso al peatón : aplica cuando una persona ya inició el cruce o tiene prioridad de paso; multa de 10 a 15 UMA ($1,173–$1,759 pesos)

: aplica cuando una persona ya inició el cruce o tiene prioridad de paso; multa de 10 a 15 UMA ($1,173–$1,759 pesos) Conductor que invade zona peatonal : aplica al avanzar sobre pasos cebra, rampas o banquetas; misma escala de sanción económica

: aplica al avanzar sobre pasos cebra, rampas o banquetas; económica Conductor reincidente : la ley no especifica un agravante automático en esta fracción, pero la autoridad puede aplicar el tope de 15 UMA como criterio

: la ley no especifica un agravante automático en esta fracción, pero la autoridad puede aplicar el tope de como criterio Todo tipo de vehículo motorizado: la norma no distingue por categoría; aplica a autos, motos y transporte público por igual

La variación en el monto depende de la gravedad de la conducta y del criterio de la autoridad al momento de la detención. No respetar el paso peatonal y invadir zonas peatonales son dos supuestos distintos que la ley engloba en la misma fracción.