Adiós al Perro Amarillo: declaran al Caramelo como nueva raza mexicana y estalla el debate en las redes sociales

El objetivo principal de este nombramiento fue visibilizar y dignificar a los perros mestizos en México.

El objetivo principal de este nombramiento fue visibilizar y dignificar a los perros mestizos en México. | Getty Images

La notable presencia del típico perro mestizo de pelaje amarillo en calles de todo México ha llamado la atención de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM), que decidió “honrar” su popularidad incluyéndolo como el llamado Caramelo dentro de un listado de canes considerados mexicanos.

El gesto generó un intenso debate en redes sociales, donde decenas de personas propusieron otros nombres para el nuevo integrante de la familia de canes mexicanos, así como la inclusión de otras razas típicas del país.

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¿El perro caramelo ya es una raza mexicana oficial?

Aunque la publicación de PROPAEM lo presenta como un perro mexicano, no existe una declaratoria formal que lo reconozca como raza en términos técnicos. Para que esto ocurra, se requiere el aval de organismos especializados como la Federación Canófila Mexicana y la Fédération Cynologique Internationale.

En realidad, el término hace referencia a perros mestizos de pelaje amarillo o tono miel, una característica común en muchos lomitos sin raza definida. Por ello, su inclusión en el listado debe entenderse más como una representación simbólica que como un reconocimiento oficial.

En el mismo listado se incluyeron razas oficializadas como el Xoloescuincle, el Chihuahua y el Calupoh.

¿Por qué PROPAEM incluyó al perro Caramelo?

El objetivo principal fue visibilizar y dignificar a los perros mestizos, promoviendo su adopción y reconociendo su importancia dentro de la vida cotidiana en México. Al nombrarlo Caramelo, la institución retoma una forma popular en la que muchas personas ya identifican a estos animales.

Esta iniciativa también busca generar conciencia sobre el abandono y el cuidado responsable, colocando a los perros sin raza en el centro de la conversación pública.

¿Qué dijo la gente en redes sociales sobre Caramelo?

Tras el nombramiento de Caramelo como una raza mexicana, por parte del PROPAEM, decenas de personas se pronunciaron en redes sociales respecto al verdadero nombre de este can. Mientras algunas personas avalaron su inclusión y nombre, otros mencionaron los apodos que suelen tener esta clase de perros como “Mantequilla”, “Güero”, “Amarillo”.

En el mismo debate, ciertas personas hicieron mención a otra raza de perro común en México: el PBM (perrito blanco mexicano), una especie con rasgos de French Poodle. De igual manera, personas se manifestaron en favor de la adopción y rescate de este tipo de razas.

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