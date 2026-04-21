Confirmado en Edomex: así está la obra del puente que conectará Ecatepec y Tecámac

La obra busca reducir los tiempos de traslados entre dos de los municipios más poblados del Edomex.

La obra busca reducir los tiempos de traslados entre dos de los municipios más poblados del Edomex. | Imagen Ilustrativa

Para todos los habitantes y conductores de la zona nororiente del Edomex, el Gobierno estatal confirmó avances en la construcción de un puente vehicular sobre la Vialidad Mexiquense, una obra clave para mejorar la movilidad entre Ecatepec y Tecámac, dos municipios con alta demanda de infraestructura vial.

El proyecto, impulsado por la Dirección General de Vialidad, busca reducir tiempos de traslado y facilitar la conectividad en el área, donde diariamente se concentran miles de desplazamientos por motivos laborales y personales.

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Obra forma parte de un proyecto regional de movilidad

Aunque el puente impacta directamente a Ecatepec y Tecámac, su alcance es mayor. De acuerdo con autoridades mexiquenses, la obra se integra a la Vialidad Mexiquense, un corredor estratégico que busca ordenar el tránsito en el Estado de México y mejorar la conexión entre distintos municipios.

Además, esta infraestructura se vincula con rutas clave hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), lo que refuerza su papel dentro de un sistema de movilidad regional más amplio. De acuerdo con reportes difundidos por autoridades, el puente forma parte de un corredor que conecta desde Periférico Norte y busca facilitar el acceso hacia esta terminal aérea.

El proyecto también contempla impacto en otros municipios cercanos como:

Coacalco

Tultitlán

Tonanitla

Según autoridades del Edomex, se ha señalado que esta obra fue reactivada tras permanecer detenida durante cerca de 10 años.

Beneficios: menos tráfico y mejor conexión

Entre los principales beneficios del proyecto se encuentran la reducción en tiempos de traslado, la disminución de congestionamientos y una mejor conexión entre municipios clave del Estado de México.

La obra también responde al crecimiento urbano acelerado en esta región, donde la necesidad de nuevas vialidades se ha vuelto prioritaria para mejorar la calidad de vida de la población.

Aunque aún no hay una fecha oficial de conclusión confirmada, las autoridades aseguran que los trabajos continúan avanzando.

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