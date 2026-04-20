Adiós a las filas por reemplacamiento en Edomex: así llegan tus placas a domicilio en 2026

Edomex lanza el esquema de entrega que pocos conductores conocen. | Getty Images y Edomex (Canva Pro)

Sacar las placas ya no tiene que ser sinónimo de perder la mañana en una fila. El reemplacamiento en Edomex tiene una salida digital que pocos conocen, y que resuelve el trámite sin que el dueño del vehículo pise una sola oficina.

La opción existe, funciona y ya está disponible para 2026. Las placas llegan a tu domicilio —o a tu trabajo— con un proceso que se hace desde el celular. El adiós a las filas no es promesa: es el nuevo esquema del Estado de México para quienes no tienen tiempo que perder.

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Paso a paso: cómo recibir tus placas sin salir de casa en Edomex

El servicio de envío a domicilio tiene un cargo adicional de 360 pesos y cubre tanto casas como lugares de trabajo, siempre dentro del Estado de México. Las entregas corren los 365 días del año, entre las 9:00 y las 18:00 horas.

Para arrancar el trámite, entra al portal sfpya.edomexico.gob.mx y selecciona la opción de “reemplacamiento”. Ingresa tu correo electrónico, luego tus datos: nombre, número de placa y serie del vehículo.

Antes de continuar, ten a la mano estos documentos:

Identificación oficial vigente

CURP Biométrica

Comprobante de domicilio con no más de 3 meses de antigüedad

con no más de 3 meses de antigüedad Factura o documento que acredite la propiedad del vehículo

Placas anteriores o constancia de extravío

Al llegar al paso de envío, selecciona “envío a domicilio” y elige tu forma de pago. Puedes liquidar en línea o generar una línea de captura válida en bancos, tiendas departamentales y establecimientos autorizados por la Secretaría de Finanzas, con opción a meses sin intereses con tarjeta de crédito.

Placas en Edomex Las placas en Edomex ahora llegan a la puerta de tu casa. (Portal de Servicios al Contribuyente)

Costos, plazos y multas que debes conocer

Tus nuevas placas llegan en un máximo de 7 días hábiles tras completar el pago. Una vez que las recibas, tienes 30 días para tramitar la Verificación vehicular, trámite obligatorio que no puedes omitir.

El costo del reemplacamiento en Edomex varía según el tipo de vehículo: autos pagan 1,161 pesos, motos 864 pesos y vehículos de carga 2,425 pesos. A eso se suma el cargo de 360 pesos si eliges la entrega a domicilio.

El trámite es obligatorio para placas expedidas en 2021, cuya vigencia de cinco años ya venció. Quien no cumpla en el calendario asignado —placas terminadas en 1 y 2 corresponden a abril— arriesga una multa superior a los 2,000 pesos y el bloqueo de otros trámites vehiculares.

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