Oaxtepec y otros centros vacacionales ya aceptan mascotas; precios y cómo reservar

Las mascotas ya son consideradas un integrante más en las familias y si estás planeando tus próximas vacaciones y no quieres dejar a tu perro, te tenemos buenas noticias pues los Centros Vacacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya son Pet Friendly.

Centros vacacionales del IMSS ya son Pet Friendly

De acuerdo con la publicación del IMSS, los centros vacacionales de Oaxtepec, La Trinidad y Atlixco-Metepec ya permiten la entrada de perros. Se acepta solo un perro por habitación y esta sujeto a disponibilidad.

Precio y qué incluyen las habitaciones Pet Friendly

El precio por incluir a tu mascota en el hospedaje es de 285 pesos y solo aplica para habitaciones seleccionadas, incluye kit de limpieza dog friendly. La vigencia es hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para hacer reservaciones puedes marcar al 800 623 23 23 opción 7-1 o mandar un mensaje de WhatsApp al teléfono 55 2300 7701 o enviar un correo electrónico a centros.vacacionales@imss.gob.mx/centrosvacacionales.imss.gob.mx en un horario de lunes a viernes de las 09:00 a las 17:00 horas.

Beneficios de viajar con tu mascota

Viajar con tu mascota tiene muchos beneficios, uno de los más importantes es que no dejas solo a tu perro pues en algunos casos la separación puede llegar a ser complicada.

También tu mascota se relajará y conocerá otros espacios donde podrán tener una estancia más agradable y lo más importante es que formarás recuerdos increíbles con tu perro. Además, llevarlo a que conozca y conviva con otras personas o lugares fortalecerá su entrenamiento. Así que no lo pienses más y en tus próximas vacaciones incluye a tu lomito.

Aumentan registros de CURP para mascotas en la CDMX

