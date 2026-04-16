Almohadillas de la pata de un perro | Getty Images/Getty Images

Si tienes mascotas seguramente has visto que en sus patitas tienen unos pequeños colchones color rosa o negro dependiendo del pelaje, pues se trata de sus almohadillas y tienen una función especial y te contamos lo que revelan de su salud.

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¿Qué son las almohadillas?

Son unos depósitos de grasa que aportan elasticidad y evitan que al caminar los perros y gatos tengan un impacto fuerte al apoyar sus patas en el suelo y los amortiguan de golpes cuando corren.

Son suaves y contienen glándulas sudoríparas que ayudan a mantenerlas húmedas y a que no se agrieten, sin embargo pueden lesionarse por muchas razones.

¿Cómo saber si las almohadillas de mi mascota están bien?

Mediante su cuenta de Instagram, Mascotas Shop compartió una imagen para que los dueños de perros y gatos sepan identificar cuando anda algo mal con las almohadillas.

Una almohadilla saludable debe lucir suave y humectada y cuando hay que visitar al veterinario es si aparece decolorado o irritada. Cuando se ve muy lisa y desgastada o cuando esta áspera y gruesa. En casos más severos puede lucir muy seco y agrietado o con heridas y ampollas.

Es muy importante que las conozcas, las revises con frecuencia y las cuides para evitar que le causen problemas de salud.

Tips para cuidar las almohadillas de tu mascota

Lo más importante es evitar que tu perro o gato camine por un suelo muy caliente o que contenga objetos pequeños debido a que se les puede enterrar, esto les provocará dolor y podría generar una infección.

Cuando las almohadillas están resecas puedes untar aceite de oliva o de coco pero primero debes consultarlo con el veterinario ya que también existen productos especiales que puedes ponerles para disminuir las grietas.

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