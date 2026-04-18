Actualmente existe una campaña para promover la adopción de perros y este 2026 PetFest será sede de un modelo innovador donde los perros serán quienes elijan a su futura familia para priorizar la afinidad emocional sobre los esquemas tradicionales y aquí te contamos en que consiste.

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¿Cómo es el nuevo modelo de adopción de perros?

De acuerdo con un estudio publicado por Scientific Reports en 2021 de 23 mil adopciones el 16% de los perros puede regresar al refugio por falta de compatibilidad. Por ello, PetFest 2026 en colaboración con el Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro integrará la iniciativa “Adopción selectiva” para transformar cómo se vinculan los animales con las personas.

En esta dinámica 20 perros rescatados del Metro van a interactuar en un espacio controlado con 20 personas que previamente fueron consideradas como posibles adoptantes.

Con ello se buscará cambiar el modelo tradicional y que sean los animales quienes se acerquen a las personas con quienes sientan mayor afinidad y así favorecer el bienestar animal, la adopción responsable y la construcción de comunidad.

Especialistas del CTC supervisarán la selección de participantes, las sesiones de convivencia y el seguimiento posterior a cada adopción para que los perros vivan en un entorno familiar seguro.

¿Cómo registrarse a esta nueva iniciativa de adopción?

Quienes estén interesados en participar en la “Adopción Selectiva” tendrán que registrarse y completar el proceso de evaluación en el siguiente enlace.

PetFest 2026 se llevará a cabo el 23 y 24 de mayo en Campo Marte a las 19:30 horas.

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