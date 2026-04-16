Tener una mascota implica una gran responsabilidad y muchos cuidados, sobre todo cuando son perros o gatos adoptados y una vez que se integran a una familia, los primeros meses de vida son determinantes para su salud y bienestar a largo plazo.

Durante los primeros meses de vida es importante brindarles una buena nutrición, atención veterinaria y contar con un entorno favorable para su desarrollo físico, emocional y conductual.

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¿Qué tomar en cuenta al adoptar un perro o gato?

Fabiola Rocha, gerente de Royal Canin explica que en los primeros meses se sientan las bases para una vida saludable en los perros y gatos. La convivencia con su nueva familia, la socialización, la visita al veterinario y la alimentación adecuada son fundamentales para su desarrollo.

Por su parte, Diana Arredondo, fundadora de Catacumberitos en la CDMX destaca que muchos perros y gatos rescatados llegan en condiciones vulnerables y es fundamental brindarles una buena alimentación y un entorno seguro para su recuperación y sobre todo para que puedan tener una segunda oportunidad.

Errores más comunes en los cuidados de mascotas adoptadas

Algunos especialistas en bienestar animal destacan que cuando un perro o gato llega a un nuevo hogar es muy común que se comentan los siguientes errores:

Retrasar la primera visita al veterinario

No elegir una alimentación adecuada para su etapa de vida

Falta de socialización temprana

Cambiar sus rutinas constantemente

Subestimar la importancia de su entorno

Por ello, es fundamental entender la importancia de las primeras experiencias de una mascota pues esto contribuye a su calidad de vida y a fortalecer el vínculo entre las mascotas y las familias que los van a acompañar durante toda su vida.

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