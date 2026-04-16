Tener una mascota implica una gran responsabilidad y muchos cuidados, sobre todo cuando son perros o gatos adoptados y una vez que se integran a una familia, los primeros meses de vida son determinantes para su salud y bienestar a largo plazo.
Durante los primeros meses de vida es importante brindarles una buena nutrición, atención veterinaria y contar con un entorno favorable para su desarrollo físico, emocional y conductual.
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¿Qué tomar en cuenta al adoptar un perro o gato?
Fabiola Rocha, gerente de Royal Canin explica que en los primeros meses se sientan las bases para una vida saludable en los perros y gatos. La convivencia con su nueva familia, la socialización, la visita al veterinario y la alimentación adecuada son fundamentales para su desarrollo.
Por su parte, Diana Arredondo, fundadora de Catacumberitos en la CDMX destaca que muchos perros y gatos rescatados llegan en condiciones vulnerables y es fundamental brindarles una buena alimentación y un entorno seguro para su recuperación y sobre todo para que puedan tener una segunda oportunidad.
Errores más comunes en los cuidados de mascotas adoptadas
Algunos especialistas en bienestar animal destacan que cuando un perro o gato llega a un nuevo hogar es muy común que se comentan los siguientes errores:
- Retrasar la primera visita al veterinario
- No elegir una alimentación adecuada para su etapa de vida
- Falta de socialización temprana
- Cambiar sus rutinas constantemente
- Subestimar la importancia de su entorno
Por ello, es fundamental entender la importancia de las primeras experiencias de una mascota pues esto contribuye a su calidad de vida y a fortalecer el vínculo entre las mascotas y las familias que los van a acompañar durante toda su vida.
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