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Primeros meses de perros y gatos definen su salud; errores más comunes en su cuidado

Los primeros meses de cuidado de las mascotas con determinantes y pueden definir su salud y bienestar a largo plazo.

Cuidado de las mascotas en los primeros meses | Getty Images/Getty Images

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Tener una mascota implica una gran responsabilidad y muchos cuidados, sobre todo cuando son perros o gatos adoptados y una vez que se integran a una familia, los primeros meses de vida son determinantes para su salud y bienestar a largo plazo.

Durante los primeros meses de vida es importante brindarles una buena nutrición, atención veterinaria y contar con un entorno favorable para su desarrollo físico, emocional y conductual.

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¿Qué tomar en cuenta al adoptar un perro o gato?

Fabiola Rocha, gerente de Royal Canin explica que en los primeros meses se sientan las bases para una vida saludable en los perros y gatos. La convivencia con su nueva familia, la socialización, la visita al veterinario y la alimentación adecuada son fundamentales para su desarrollo.

Por su parte, Diana Arredondo, fundadora de Catacumberitos en la CDMX destaca que muchos perros y gatos rescatados llegan en condiciones vulnerables y es fundamental brindarles una buena alimentación y un entorno seguro para su recuperación y sobre todo para que puedan tener una segunda oportunidad.

Errores más comunes en los cuidados de mascotas adoptadas

Algunos especialistas en bienestar animal destacan que cuando un perro o gato llega a un nuevo hogar es muy común que se comentan los siguientes errores:

  • Retrasar la primera visita al veterinario
  • No elegir una alimentación adecuada para su etapa de vida
  • Falta de socialización temprana
  • Cambiar sus rutinas constantemente
  • Subestimar la importancia de su entorno

Por ello, es fundamental entender la importancia de las primeras experiencias de una mascota pues esto contribuye a su calidad de vida y a fortalecer el vínculo entre las mascotas y las familias que los van a acompañar durante toda su vida.

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