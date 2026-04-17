Última oportunidad en Querétaro: fecha, sede y requisitos para registrar a tu mascota y subir al Qrobus

Jornada de registro en Querétaro para que las mascotas de compañía puedan subir al QroBus.

Jornada de registro en Querétaro para que las mascotas de compañía puedan subir al QroBus. | AMEQ

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) activó el programa PetFriendly, permitiendo que animales de compañía utilicen el sistema Qrobus mediante una tarjeta de afiliación obligatoria que se tramitará este 18 de abril.

El Director de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, confirmó que esta iniciativa busca integrar a las mascotas en la movilidad urbana bajo un esquema de tenencia responsable. La normativa técnica establece que el acceso al transporte público queda sujeto al cumplimiento de estándares de peso, salud y seguridad, garantizando la convivencia armónica entre usuarios y animales dentro de las unidades.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo registrar a mi mascota en el programa PetFriendly de Qrobús?

La AMEQ instalará un módulo exprés de registro para facilitar la obtención de la tarjeta oficial. El trámite requiere la presencia física del animal para la toma de fotografía y validación de datos.

Pasos y requisitos oficiales:

Presentar a la mascota: El animal debe acudir físicamente para el registro y fotografía.

El animal debe acudir físicamente para el registro y fotografía. Peso permitido: El perro o gato debe tener un peso máximo de 12 kilogramos .

El perro o gato debe tener un peso máximo de . Salud: Exhibir la cartilla de vacunación vigente con esquemas completos.

Exhibir la con esquemas completos. Contenedor: Contar con una transportadora para el viaje, requisito indispensable para el acceso.

Contar con una transportadora para el viaje, requisito indispensable para el acceso. La jornada de afiliación masiva es este sábado 18 de abril de 2026 .

. Sedes y horario: La actividad se concentrará en La Alameda de 09:00 a 14:00 horas.

La actividad se concentrará en de 09:00 a 14:00 horas. El registro y el pasaje de la mascota son completamente gratuitos.

¿Quieres viajar en Qrobus con tu mascota pero no lo haz registrado?



Llévalo de paseo este sábado a la Alameda y aprovecha que estaremos ahí para registrarlo. pic.twitter.com/LILYpxoGWA — Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (@AMEQueretaro) April 16, 2026

¿Cuáles son los servicios gratuitos de la jornada en la Alameda?

Además de la afiliación al transporte, la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro coordinará servicios de salud animal sin costo para los asistentes. Estas acciones refuerzan la protección y control de la fauna urbana en la entidad.

Beneficios adicionales este sábado:

Esterilización: Unidades móviles realizarán cirugías programadas.

Unidades móviles realizarán cirugías programadas. Vacunación: Aplicación de dosis antirrábicas y refuerzos.

Aplicación de dosis antirrábicas y refuerzos. Identificación: Colocación gratuita de microchips para localización en caso de extravío.

Estamos moviendo a #Querétaro hacia un futuro más seguro y eficiente para todos ¡también en el transporte público!



Aquí sabemos que las mascotas no son un accesorio: son una parte esencial de la familia. Por eso hoy presentamos “QroBus Pet Friendly”, para que las familias puedan… pic.twitter.com/0cXsU4rjyl — Mauricio Kuri (@makugo) October 3, 2025

¿Qué reglas debe seguir mi mascota dentro del transporte público en Querétaro?

La AMEQ enfatizó que la tarjeta de afiliación otorga el derecho de acceso, pero el propietario asume la responsabilidad civil y de limpieza total durante el trayecto.

Lineamientos de viaje:

Transportadora obligatoria: Las mascotas no pueden viajar fuera de su caja o bolso de transporte. Supervisión continua: El dueño debe vigilar el comportamiento del animal para no incomodar a otros pasajeros. Higiene: Es responsabilidad del usuario asegurar que el contenedor esté limpio y sea seguro.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.