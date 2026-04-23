Cambian las reglas de vivienda en México: ahora acceder a créditos con 0% de interés será posible en estos casos

También se prioriza a quienes tienen ingresos bajos, generalmente de hasta uno o dos salarios mínimo.

También se prioriza a quienes tienen ingresos bajos, generalmente de hasta uno o dos salarios mínimo. | Infonavit | Facebook

El acceso a una vivienda en México podría cambiar para millones de personas en los próximos años. Un nuevo esquema impulsado por el gobierno federal abre la posibilidad de obtener financiamiento sin intereses, especialmente para quienes no han podido acceder a créditos tradicionales.

Este modelo está dirigido a población que no cuenta con seguridad social, es decir, quienes no cotizan en instituciones como el Infonavit o el Fovissste, y que históricamente han quedado fuera de las opciones formales para adquirir una vivienda.

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¿Quiénes pueden acceder a créditos con 0% de interés?

El programa de Infonavit está enfocado en personas sin acceso a seguridad social, como trabajadores independientes o del sector informal. Este grupo representa 54% de la población ocupada en el país, lo que ha limitado sus posibilidades de obtener un crédito habitacional.

También se prioriza a quienes tienen ingresos bajos, generalmente de hasta uno o dos salarios mínimos, así como a familias que no cuentan con vivienda propia y enfrentan condiciones de rezago.

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¿Cómo respalda el gobierno este nuevo modelo de vivienda?

De acuerdo con el Programa Nacional de Vivienda 2026-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el gobierno federal planea la construcción de 500 mil viviendas en todo el país dirigidas a personas sin seguridad social ni ingresos suficientes para acceder a un crédito convencional.

En este esquema, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) será la encargada de otorgar apoyos mediante una combinación de subsidios y financiamiento sin intereses, con el objetivo de ampliar el acceso a vivienda digna.

¿Realmente son créditos sin intereses para todos?

Aunque el esquema contempla financiamiento con tasa del 0%, no se trata de un crédito tradicional disponible de forma generalizada.

En realidad, funciona como un modelo mixto. Incluye subsidios que cubren una parte del costo de la vivienda, mientras que el resto se financia sin intereses. Las condiciones dependen del nivel de ingresos y de la situación de cada persona, por lo que no todos recibirán el mismo tipo de apoyo.

¿Por qué cambia el acceso a la vivienda en México?

Este planteamiento del Infonavit responde a una realidad persistente: los esquemas tradicionales de crédito han estado vinculados al empleo formal, dejando fuera a una gran parte de la población.

Con este nuevo modelo, se busca abrir alternativas más accesibles e inclusivas que permitan a más personas adquirir o mejorar su vivienda. Aunque no es un beneficio universal, sí representa un cambio relevante en la forma en que se atiende el rezago habitacional en el país.

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