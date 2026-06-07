Hoy domingo 7 de junio se lleva a cabo uno de los días más importantes de la Fórmula 1 (F1) debido a que se corre el Gran Premio de Mónaco, una de las citas más esperadas de la temporada.

La carrera este año tiene nuevo rey: Kimi Antonelli, quien durante toda la temporada se ha consolidado como el nuevo monarca del automovilismo.

El pódium lo completaron Hamilton y Hadjar, en una carrera que estuvo marcada por accidentes y penalizaciones, incluso el término de la competencia se retrasó ya que a 10 vueltas de terminar la carrera, todo fue suspendido debido a bandera roja y todos los coches tuvieron que regresar a la calle de boxes.

KIMI ANTONELLI DOMINATES TO WIN IN MONACO! 🏆👏



What an outstanding drive from Kimi! 😎#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/t6BXkByp8s — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

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Max Verstappen abandonó la carrera

No todo fue felicidad en Mónaco, ya que el cuatro veces campeón mundial, Max Verstappen, tuvo que abandonar la carrera en la primera vuelta debido a un problema en su monoplaza.

El problema en el vehículo del neerlandés casi provoca un choque con Charles Leclerc; sin embargo, este se evitó gracias a una maniobra del piloto de Red Bull.

Otros que quedaron fuera: Norris, Bearman, Sainz, Leclerc, Stroll y Bottas (compañero de Checo Pérez)

¿En qué lugar quedó Checo Pérez tras el Gran Premio de Mónaco?

El mexicano Sergio Checo Pérez largó en la posición 18, debido a que la temporada no ha sido de sus mejores tras su regreso a la pista.

Sin embargo, tras 78 vueltas, el connacional concluyó en la posición 10, siendo uno de sus mejores registros durante el año.

¿Cómo fue la Quali de la F1 en el Gran Premio de Mónaco?

Un día antes, durante las rondas de clasificación se definió cómo largarían los corredores durante esta mañana:

Antonelli Verstappen Hamilton Leclerc Hadjar Russell Piastri Norris Gasly Lawson Albon Saiz Hulkenberg Colapinto Lindblad Bortotelto Ocon Pérez Bearmen Bottas Alonso Stroll

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