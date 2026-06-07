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Autobús con estudiantes del Tec de Tepexi vuelca en la autopista México-Puebla

Un autobús del Tecnológico de Tepexi terminó volcado a la altura de la desviación de San Felipe Hueyotlipan, en la autopista México-Puebla

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Por: Adriana Pacheco
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