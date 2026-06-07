Cabrito y otras cinco delicias que debes comer en Monterrey durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Combina los mejores sabores del norte de la República mexicana con la pasión futbolera este mes de junio. — Monterrey será una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y, además de los partidos, la ciudad se prepara para recibir a miles de visitantes con una oferta gastronómica que va mucho más allá del cabrito.

Aunque el cabrito de Monterrey se posiciona como el platillo más emblemático de la región y una de las experiencias culinarias que más buscan los turistas nacionales y extranjeros, existen otros platillos que es indispensable probar, según Taste Atlas.

¿Cuáles son los mejores platillos típicos de Monterrey según Taste Atlas?

Además del cabrito, estos son otros cinco sabores que debes incluir en tu recorrido gastronómico:

1. Machacado con huevo

Preparado con carne seca deshebrada, huevo, tomate, cebolla y chile, es uno de los desayunos más tradicionales de Nuevo León.

2. Frijoles charros

Una receta norteña elaborada con frijoles, tomate, cebolla, cilantro y, en muchas ocasiones, tocino o jamón.

3. Tacos de variedad

Desde trompo hasta tacos al carbón, forman parte de la vida cotidiana de los regiomontanos y fueron destacados por Taste Atlas entre los imperdibles de la ciudad.

4. Carne asada

Más que un platillo, es una tradición social en Nuevo León. Reunir a familiares y amigos alrededor del asador es parte esencial de la cultura local.

5. Discada norteña

Este contundente guiso preparado con distintas carnes y verduras es otro clásico recomendado para quienes buscan conocer los sabores auténticos del norte del país.

Además de disfrutar los partidos, los visitantes tendrán la oportunidad de descubrir algunos de los platillos típicos de Nuevo León más representativos que cuentan la historia gastronómica de la Sultana del Norte.

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