Querétaro hace un llamado a todos los usuarios del transporte público y advierte por este motivo: “Repórtalo de inmediato”

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) confirmó que el costo del pasaje en el transporte público colectivo se mantendrá sin incrementos en sus modalidades urbana y suburbana.

De esta forma, la dependencia estatal desmintió los avisos colocados por los concesionarios que generaron preocupación en los usuarios. En un comunicado publicado en sus redes sociales, la AMEQ agregó que sancionará a los operadores que alteren los precios autorizados vigentes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué la AMEQ lanzó este anuncio urgente sobre las tarifas en Querétaro?

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro emitió el comunicado oficial de forma urgente debido a que los concesionarios colocaron avisos al interior de los camiones para anunciar un aumento unilateral en el pasaje. La dependencia busca frenar la desinformación.

Avisos colocados en los camiones: las leyendas impresas por los transportistas señalaban de forma explícita que la tarifa general pasaría de 10 a 13 pesos a partir del 15 de junio.

las leyendas impresas por los transportistas señalaban de forma explícita que la tarifa general pasaría de 10 a 13 pesos a partir del 15 de junio. Operación bajo protesta: los integrantes del sector justificaron la medida argumentando una falta de diálogo con el gobierno y la ausencia de incrementos oficiales en los últimos ocho años.

los integrantes del sector justificaron la medida argumentando una falta de diálogo con el gobierno y la ausencia de incrementos oficiales en los últimos ocho años. Sanciones por cobros indebidos: la respuesta gubernamental establece la remisión de unidades al corralón, multas financieras directas y el retiro definitivo de concesiones en caso de reincidencia.

¿Cómo renovar la Tarifa Unidos en Querétaro antes de la fecha límite y evitar perder el beneficio?

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) abrió la convocatoria oficial de renovación para que estudiantes y personal al servicio de la comunidad mantengan el beneficio del pasaje preferencial de $2.00 pesos en el sistema Qrobus. El corte oficial de la dependencia revela que únicamente el 24% del padrón ha refrendado su situación académica o laboral.

El periodo de actualización documental y las especificaciones fijadas por el organismo estatal contemplan el siguiente esquema:

Fecha límite del trámite: el cierre definitivo de la convocatoria es el 20 de junio de 2026, plazo después del cual se perderá el descuento por el resto del año.

el cierre definitivo de la convocatoria es el 20 de junio de 2026, plazo después del cual se perderá el descuento por el resto del año. Canales digitales de recepción: la app Qrobus, la página web oficial y el chatbot institucional son las vías gratuitas habilitadas para la carga de documentos.

la app Qrobus, la página web oficial y el chatbot institucional son las vías gratuitas habilitadas para la carga de documentos. Usuarios exentos del refrendo: los adultos mayores y las personas con discapacidad permanente conservan el beneficio de manera directa sin necesidad de actualización.

Nuevo nivel desbloqueado: ¡ahorrar en cada trayecto! 🎮

Paga $2 pesos en tu viaje con Tarifa Unidos si eres estudiante o solo $86 por 30 días con el Bono Tarifa Unidos.



Seguimos trabajando para que tu traslado sea cada vez más eficiente.



P. D. No prestes tu tarjeta o podrías… pic.twitter.com/FbDt9ljQpY — Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (@AMEQueretaro) April 7, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.