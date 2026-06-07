Es oficial en Nuevo León: aprueban reformas que endurecen requisitos para licencias de transporte público

Todo aquellos conductores que busquen obtener una licencia especial para operar unidades de transporte público en Nuevo León, tendrán que cumplir nuevos requisitos como superar diversas pruebas especializadas.

Los cambios forman parte de una serie de modificaciones aprobadas recientemente por el Congreso local, que también incluyen ajustes relacionados con la expedición de licencias de conducir y algunos beneficios económicos para ciertos sectores de la población.

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¿Qué licencias de conducir tendrán nuevos requisitos?

Dentro de este paquete de reformas se confirmó que las licencias especiales para transporte de pasajeros tendrán cambios en materia de evaluación y control, con el objetivo de reducir riesgos en la vía pública.

En este sentido, quienes busquen obtener estos permisos deberán cumplir con criterios más estrictos, que incluyen formación previa y evaluaciones psicológicas definidas por la autoridad estatal.

¿Qué temas deberán incluir los cursos de manejo?

Como parte de este ajuste, los cursos de capacitación en Nuevo León estarán enfocados en la prevención de accidentes y la conducción responsable.

El contenido incluirá material audiovisual sobre

riesgos como el exceso de velocidad

efectos del consumo de alcohol o sustancias que puedan alterar la capacidad de reacción del conductor.

uso de dispositivos móviles al volante, como teléfonos celulares o radios, una de las principales causas de distracción y accidentes viales.

¿Tu vehículo tiene placas de otro estado y circula en Nuevo León?



Ahora habrá un nuevo Permiso Turístico para vehículos con placas foráneas. Será gratuito y en línea.



Si no sabes qué aplica en tu caso, podemos ayudarte a revisarlo.#PermisoTurístico #NuevoLeón #PlacasForáneas pic.twitter.com/2wkpchM0Dj — Urrutia & Ángeles (@UAabogados) May 28, 2026

¿Quiénes podrán obtener descuentos en las licencias de conducir?

En paralelo a los cambios en capacitación y evaluación, las reformas también contemplan incentivos económicos para ciertos sectores.

El Instituto de Control Vehicular podrá otorgar un descuento de hasta 25% en el trámite de licencias a personas que, sin ser propietarias de un vehículo, requieran el documento para desempeñar actividades laborales relacionadas con la conducción.

Este beneficio busca facilitar el acceso o renovación de licencias para trabajadores cuyo ingreso depende directamente de contar con este permiso.

El posible ahorro para quienes resulten beneficiarios sería de varios cientos de pesos por trámite. Actualmente, una licencia de conducir con vigencia de tres años tiene un costo de 938 pesos, mientras que la modalidad de cinco años asciende a 1,408 pesos.

Tras la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación, el monto a pagar se reduciría a aproximadamente 704 pesos para la licencia de tres años y a cerca de 1,056 pesos para la de cinco años, lo que representaría un ahorro de 234 y 352 pesos, respectivamente.

¿Qué beneficio recibirán los adultos mayores en Nuevo León?

El congreso estatal también incorporó un beneficio dirigido a personas adultas mayores propietarias de vehículos. Según el dictamen, quienes tengan 60 años o más podrán acceder a un descuento anual de al menos 20% en el pago del refrendo vehicular, el cual podrá sumarse a otros estímulos vigentes al momento del pago.

Por ejemplo, quienes actualmente pagan 2,206 pesos por vehículos modelo 2011 o anteriores podrían ahorrar al menos 441 pesos. En el caso de unidades modelo 2012 a 2016, cuyo refrendo cuesta 2,829 pesos, el beneficio sería de alrededor de 566 pesos. Para vehículos modelo 2017 en adelante, con una cuota de 3,960 pesos, el ahorro ascendería a aproximadamente 792 pesos.

La medida también alcanzaría a otros tipos de vehículos. Los propietarios de vehículos eléctricos registrados previamente, que actualmente pagan 1,980 pesos, podrían obtener una reducción cercana a 396 pesos. Mientras tanto, quienes tengan motocicletas, remolques o cuatrimotos, con una tarifa de 792 pesos, ahorrarían alrededor de 158 pesos.

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