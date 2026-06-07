Giro histórico en Edomex: la iniciativa que impactará la vida de miles de mujeres cuidadoras

Cuidar a un hijo, un adulto mayor o una persona enferma suele ser una tarea que recae principalmente en las mujeres. Por ello, en el Estado de México se plantea una iniciativa para crear un sistema de apoyos para quienes realizan esta labor sin remuneración y con escaso respaldo institucional.

La propuesta contempla coordinar servicios públicos, programas y acciones dirigidas a las personas cuidadoras. Sus impulsores sostienen que el objetivo es reconocer una labor que durante años ha permanecido fuera de las políticas públicas, pese a su impacto en la economía y en la vida de millones de familias.

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¿Qué cambiaría para las mujeres cuidadoras en el Estado de México?

La propuesta plantea que el cuidado sea reconocido como un derecho y una responsabilidad compartida entre gobierno, sociedad y familias. Para muchas mujeres, asumir esta tarea implica reducir oportunidades de estudio, empleo y desarrollo profesional.

Durante el análisis de la iniciativa en la LXII Legislatura mexiquense se explicó que la ley contempla la creación de un Sistema Integral de Cuidados y de un Consejo de Cuidados estatal, con el objetivo de coordinar servicios y apoyos para quienes dependen de esta atención.

Legisladoras que respaldan el proyecto señalaron que uno de los principales objetivos es reducir la carga que históricamente han asumido las mujeres, sobre todo aquellas que no cuentan con redes de apoyo.

Al inicio de la reunión, las y los integrantes de las comisiones escucharon la explicación técnica de la iniciativa presentada por la titular del Ejecutivo estatal para expedir la Ley del Derecho al Cuidado Digno del Estado de México y sus Municipios, cuyo propósito es garantizar… pic.twitter.com/ZW5Csp62TJ — Congreso del Estado de México (@CongresoEdomex) June 1, 2026

Las cifras que exhiben la carga de cuidados en Edomex

Durante la discusión legislativa se destacó que las mujeres destinan hasta 40 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados, mientras que los hombres dedican alrededor de 18 horas. La diferencia refleja una distribución desigual de tareas que sigue presente en miles de hogares mexiquenses.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) citados durante la discusión legislativa, ocho de cada diez familias mexiquenses cuentan con al menos una persona que requiere cuidados. También se señaló que siete de cada diez personas cuidadoras presentan algún tipo de afectación física o mental derivada de esta labor.

El trabajo de cuidados mueve miles de millones de pesos sin recibir salario

Aunque se realiza principalmente dentro de los hogares, el trabajo de cuidados tiene un impacto directo en la economía. Durante el análisis de la iniciativa se recordó que estas actividades alcanzaron un valor promedio de 8.4 billones de pesos en 2018, una cifra que da dimensión al peso que tienen en la vida productiva, económica y social.

Legisladores señalaron que sin el tiempo destinado al cuidado de niños, adultos mayores, personas con discapacidad o familiares enfermos, gran parte de la actividad económica cotidiana simplemente no podría sostenerse.

¿La nueva ley de cuidados ya fue aprobada?

La iniciativa presentada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el pasado 27 de mayo, continúa en análisis dentro de las comisiones legislativas del Congreso del Estado de México. Diputados de distintas bancadas coincidieron en que el proyecto puede enriquecerse con opiniones de especialistas, organizaciones civiles y otros sectores antes de su votación.

Si obtiene el respaldo del Congreso, la Ley del Derecho al Cuidado Digno establecerá las bases para garantizar que todas las personas puedan recibir y brindar cuidados en condiciones dignas, mediante acciones coordinadas entre autoridades estatales y municipales.

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