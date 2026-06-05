Estas son las ladas más usadas para cometer fraudes en Veracruz

Los fraudes digitales y las extorsiones telefónicas continúan afectando a usuarios de Veracruz mediante llamadas y mensajes provenientes de números con prefijos internacionales. Ante el aumento de estos casos, especialistas en seguridad informática han identificado cinco ladas que aparecen con frecuencia en reportes relacionados con WhatsApp y mensajes SMS.

Según expertos, los delincuentes utilizan estos números para contactar a posibles víctimas con falsas ofertas de empleo, invitaciones a grupos masivos o mensajes diseñados para obtener información personal y datos bancarios.

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¿Cuáles son las ladas más utilizadas para fraudes en Veracruz?

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los municipios de Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos y Poza Rica concentran una parte importante de los reportes.

En tanto, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), identificó algunos de los prefijos más usados en este tipo de fraudes:

+62 de Indonesia

+234 de Nigeria

+255 de Tanzania

+855 de Camboya

+27 de Sudáfrica

Autoridades señalan que recibir una llamada o mensaje desde alguno de estos números no significa automáticamente que se trate de una estafa. Aun así, las autoridades recomiendan desconfiar cuando el remitente es desconocido y solicita información personal, depósitos de dinero o acceso a cuentas digitales.

Los fraudes aumentan en Veracruz. A través de la inclusión en grupos de WhatsApp, los delincuentes suelen iniciar sus intentos de fraude. (Especial)

¿Por qué los estafadores utilizan números de otros países y cómo operan?

Especialistas en seguridad informática explican que estas campañas suelen utilizar números virtuales asociados a distintos países para ocultar la ubicación real de quienes realizan los contactos.

Una de las modalidades más comunes consiste en ofrecer supuestos empleos de medio tiempo con ganancias atractivas por realizar tareas sencillas, como dar “me gusta” a videos, calificar hoteles o interactuar con contenido en redes sociales. Después de generar confianza, los responsables solicitan depósitos o información bancaria.

También se han detectado casos en los que decenas de usuarios son agregados a grupos de WhatsApp sin autorización. Desde estos grupos se promueven falsas inversiones, esquemas de ganancias rápidas o solicitudes de información personal.

Responder mensajes, compartir datos privados o aceptar videollamadas puede aumentar el riesgo. En algunos casos, los delincuentes utilizan grabaciones de voz, imágenes o capturas de pantalla para intentar extorsionar a las víctimas.

¿Qué hacer si recibes mensajes de números desconocidos?

La Policía Cibernética recomienda seguir este protocolo si recibes mensajes, llamadas o invitaciones a grupos desde números sospechosos:

No respondas ni interactúes con el remitente.

No compartas información personal, bancaria o códigos de verificación.

Bloquea y reporta el número desde WhatsApp o la aplicación donde recibiste el contacto.

Sal de inmediato de grupos a los que hayas sido agregado sin autorización.

Revisa tu configuración de privacidad para limitar quién puede agregarte a grupos o visualizar tu información personal.

Evita abrir enlaces o descargar archivos enviados por números desconocidos.

Denuncia el caso si hubo intento de fraude o alguna afectación económica.

Si la estafa involucra transferencias, depósitos o servicios financieros, las víctimas pueden solicitar orientación ante la Condusef. También es posible presentar una denuncia anónima a través de la línea 089.

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